La dificultad de recuperar la microbiota intestinal tras tomar antibióticos

Aunque los antibióticos son imprescindibles para tratar infecciones bacterianas, también eliminan bacterias beneficiosas del intestino. Esto puede resultar en efectos secundarios digestivos como náuseas y diarrea.

Esta dificultad la resalta la doctora Trisha Pasricha en la publicación de su columna en The Washington Post, donde aclara que la recuperación de la microbiota es posible, pero puede ser más complicada de lo que muchos creen.

Tanto así que se da a la tarea de derrumbar mitos como los de los probióticos, referido por el medio La Tercera tras observar el artículo.

Suplementos probióticos: un mito potencial

Pasricha advierte que no existen pruebas concluyentes de que los suplementos probióticos sean efectivos en la recuperación de la microbiota. Un metaanálisis reciente indica que su uso durante la administración de antibióticos tiene un efecto mínimo. Incluso, algunos estudios sugieren que estos suplementos pueden retrasar la recuperación del microbioma intestinal original.

Un estudio en Nature Medicine, realizado en Suecia, reveló que ciertos antibióticos, como la clindamicina y algunas fluoroquinolonas, pueden provocar cambios permanentes en el microbioma, prolongando la alteración de la flora intestinal durante años.

Recomendaciones para fortalecer la microbiota

La especialista aconseja evitar los suplementos y enfocar los esfuerzos en hábitos alimentarios más efectivos. Resalta la importancia de una dieta rica en fibra y la inclusión de alimentos fermentados, como el yogur griego y el kimchi, para promover la diversidad microbiana y reducir los marcadores inflamatorios en la sangre.

Un ensayo clínico de Stanford muestra que las personas que consumían más alimentos fermentados presentaban una microbiota más diversa y menos inflamación, sustentando así las recomendaciones de la doctora Pasricha.

Uso responsable de los antibióticos

La gastroenteróloga enfatiza que, a pesar de los posibles efectos adversos en la flora intestinal, los antibióticos son críticos en el tratamiento médico.

Subraya la importancia de utilizarlos solo cuando son absolutamente necesarios y de completar siempre el tratamiento prescrito para prevenir la resistencia bacteriana.

Alternativas naturales para recuperar la microbiota

Las alternativas naturales más efectivas para recuperar la microbiota después de antibióticos se basan en consumir probióticos naturales (alimentos con bacterias vivas) y prebióticos (fibra que alimenta a las bacterias buenas).

Alimentos fermentados (probióticos naturales):

Yogur natural : contiene Lactobacillus y otras bacterias beneficiosas.

: contiene Lactobacillus y otras bacterias beneficiosas. Kéfir : más rico en diversidad de cepas probióticas que el yogur.

: más rico en diversidad de cepas probióticas que el yogur. Chucrut (repollo fermentado): aporta microorganismos vivos.

(repollo fermentado): aporta microorganismos vivos. Kombucha : té fermentado con probióticos.

: té fermentado con probióticos. Kimchi: vegetales fermentados coreanos.

Alimentos prebióticos (fibra para alimentar bacterias):

Ajo, cebolla, puerro, espárragos.

Plátano (especialmente poco maduro), manzana.

Legumbres, avena.

Otros hábitos importantes:

Dieta equilibrada : rica en frutas, verduras, legumbres y semillas, con fibra variada.

: rica en frutas, verduras, legumbres y semillas, con fibra variada. Evitar ultraprocesados : los azúcares y grasas saturadas favorecen bacterias dañinas.

: los azúcares y grasas saturadas favorecen bacterias dañinas. Hidratación adecuada : fundamental para regenerar la mucosa intestinal.

: fundamental para regenerar la mucosa intestinal. Sueño reparador: el descanso ayuda a recuperar el ritmo intestinal.

Estos alimentos aportan microorganismos vivos que ayudan a repoblar el intestino, aunque su efecto puede ser limitado frente a probióticos clínicos en casos severos. La combinación de probióticos + prebióticos (simbióticos) potencia los efectos de ambos.

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