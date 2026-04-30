Los gases intestinales son mucho más que un simple malestar

Los gases intestinales, aunque a menudo considerados incómodos y triviales, pueden ser un indicador de problemas más serios en el sistema digestivo. Justo el problema es subestimarlos, creyendo que se trata solo de un malestar pasajero.

Expertos advierten sobre síntomas como flatulencias frecuentes e hinchazón persistente, que pueden sugerir desequilibrios en la microbiota intestinal.

“Son una señal fisiológica de que tu sistema digestivo puede estar alterado, y muchas veces el primer síntoma de que algo no va bien en tu intestino”, afirma el Dr. Alexandre Olmo en sus redes sociales, y por ello debemos actuar en consecuencia.

Microbiota: las bacterias que viven en nosotros

La microbiota está compuesta por millones de microorganismos que desempeñan un papel crucial en nuestra salud. Un equilibrio adecuado y una diversidad bacteriana son esenciales para una función digestiva óptima y una buena respuesta a factores estresantes.

Así, un predominio de bacterias dañinas puede generar incomodidades digestivas. Cambios en la dieta, el estrés y otros factores pueden interferir con el equilibrio microbiano y resultar en dolores e inflamaciones.

Patologías asociadas

La aparición de gases tras consumir alimentos considerados saludables puede indicar condiciones como intolerancias alimentarias o el SIBO (siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado). Estos trastornos afectan la absorción de nutrientes y pueden tener repercusiones en el metabolismo y la energía diaria.

Los especialistas enfatizan la necesidad de atender estos síntomas y buscar ayuda médica para prevenir complicaciones. No es normal sentir hinchazón persistente y es fundamental identificar los alimentos que causan estas reacciones.

Epigenética y su impacto en la salud intestinal

La epigenética nos muestra cómo nuestro estilo de vida influye en la expresión génica. Lo que comemos, la calidad del sueño y cómo manejamos el estrés tienen un efecto directo sobre nuestro bienestar digestivo y general.

Esta interacción se convierte en un indicador clave para evaluar nuestra salud.

Alimentos que más afectan la microbiota intestinal

Los alimentos que más afectan negativamente la microbiota intestinal son principalmente los ultraprocesados, azúcares refinados y grasas trans, ya que reducen su diversidad y promueven bacterias proinflamatorias.

Alimentos perjudiciales clave

Azúcares refinados y ultraprocesados : Favorecen un entorno con menor diversidad bacteriana, desplazando fibras y carbohidratos complejos; ejemplos incluyen bebidas azucaradas, golosinas y snacks.

: Favorecen un entorno con menor diversidad bacteriana, desplazando fibras y carbohidratos complejos; ejemplos incluyen bebidas azucaradas, golosinas y snacks. Grasas trans y saturadas en exceso : Provocan inflamación y alteran la permeabilidad intestinal, expandiendo bacterias dañinas; comunes en frituras, margarinas y comida rápida.

: Provocan inflamación y alteran la permeabilidad intestinal, expandiendo bacterias dañinas; comunes en frituras, margarinas y comida rápida. Comida rápida y chatarra : Combinan azúcares, grasas malas y bajo fibra, reduciendo metabolitos beneficiosos y aumentando inflamación crónica.

: Combinan azúcares, grasas malas y bajo fibra, reduciendo metabolitos beneficiosos y aumentando inflamación crónica. Alcohol : Aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de patógenos.

: Aumenta la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de patógenos. Edulcorantes artificiales: Desequilibran el crecimiento bacteriano, como la sacarina o el aspartamo.

Razones científicas

Estos alimentos alteran el pH intestinal, disminuyen la abundancia de bacterias productoras de butirato (antiinflamatorias) y favorecen especies proinflamatorias, lo que impacta la inmunidad y la barrera intestinal. En contraste, fibras y polifenoles de frutas o legumbres la protegen, pero su desplazamiento por procesados agrava el daño.

Hábitos saludables a seguir

Para prevenir o reducir los gases intestinales, se pueden adoptar varios hábitos de vida sencillos y de alta eficacia.

Hábitos al comer y beber

Comer despacio, masticar muy bien los alimentos y evitar hablar mientras se come reduce la cantidad de aire que se traga, lo que disminuye gases e hinchazón.

Evitar bebidas con gas, chupar caramelos, mascar chicle o usar pajitas, ya que aumentan la ingestión de aire y favorecen la distensión abdominal.

Elección y preparación de alimentos

Limitar o dividir el consumo de alimentos “flatulentos” como legumbres, col, brócoli, cebolla, lácteos (si hay intolerancia a la lactosa) y granos integrales muy ricos en fibra.

Cocinar bien las legumbres y verduras crucíferas, y aumentar la fibra de forma gradual, para que el intestino se acostumbre sin generar explosión de gases.

Horarios, porciones y digestión

Hacer comidas más pequeñas y frecuentes, en lugar de pocas comidas muy abundantes, ayuda a una digestión más fluida y menos fermentación.

Mantener horarios regulares de comida y evitar acostarse justo después de comer favorece un tránsito intestinal más ordenado.

Actividad física y manejo del estrés

Caminar 10–20 minutos después de las comidas favorece la expulsión de gases y el movimiento intestinal.

Reducir el estrés y comer en un ambiente tranquilo previene la alteración del sistema digestivo y disminuye la sensación de meteorismo.

Si los gases son muy intensos, frecuentes o se acompañan de dolor, pérdida de peso o cambios en las deposiciones, conviene consultar a un médico o nutricionista para descartar intolerancias o problemas digestivos específicos.

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