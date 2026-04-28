Cómo inciden las bacterias bucales en el cáncer gástrico: lo que necesitas saber

Investigadores de BGI Genomics en China publicaron un estudio en Cell Reports Medicine que muestra una fuerte asociación entre las bacterias bucales y el cáncer gástrico.

A partir de un análisis de 404 muestras, identificaron diferencias significativas en el microbioma intestinal de pacientes con cáncer gástrico en comparación con aquellos con gastritis crónica.

Se encontraron 28 especies diferentes de bacterias en los pacientes con cáncer gástrico, la mayoría de las cuales eran bacterias orales. Entre las mismas se incluían Streptococcus (una bacteria que a veces puede causar faringitis estreptocócica), Lactobacillus y otras bacterias lácticas.

Bacterias compartidas: ¿causa o asociación?

Investigaciones genéticas sugieren que existe una transmisión de bacterias de la boca al intestino, con 20 especies presentes tanto en saliva como en muestras de heces.

El Dr. Brian Slomovitz, director de oncología ginecológica y copresidente del Comité de Investigación del Cáncer del Centro Médico Mount Sinai en Miami Beach (Florida), quien no participó en el estudio, habló al respecto con Fox News Digital. Señaló que la investigación “demuestra cómo el microbioma de una zona del cuerpo puede migrar y afectar la capacidad del cáncer para desarrollarse en otra parte del cuerpo”.

Expresó, además, que “el factor desencadenante del cáncer gástrico suele ser inflamatorio”.

“Esta inflamación provoca daños en las células de la mucosa, lo que permite la colonización por bacterias productoras de ácido láctico. Esto ayuda a explicar por qué se siguen desarrollando cánceres incluso después de tratar la infección por H. pylori”, explicó.

Sin embargo, los resultados no prueban causalidad, pero indican un fuerte vínculo entre las bacterias orales y el cáncer gástrico.

Implicaciones para la detección temprana

Los investigadores sugieren que las muestras de saliva y heces podrían ser útiles para identificar patrones vinculados al cáncer de estómago.

A pesar de que se requiere más investigación, hay potencial para usar esta información en la detección temprana y el diagnóstico de la enfermedad.

Importancia del microbioma

Expertos en oncología destacan la importancia de un microbioma saludable en el intestino para disminuir el riesgo de inflamación y cáncer.

Un cambio en el microbioma podría ser clave para tratar o incluso prevenir el cáncer. Sin embargo, aún se necesita más investigación antes de aplicar estos hallazgos en la práctica clínica.

La boca: entrada también de enfermedades

La salud bucal influye en el microbioma intestinal de forma bidireccional: una boca con inflamación o disbiosis puede enviar más bacterias y señales inflamatorias al intestino, y un intestino desequilibrado puede favorecer problemas en encías y dientes. Esto puede aumentar el riesgo de caries, gingivitis y periodontitis, además de contribuir a inflamación sistémica que se asocia con diabetes, enfermedad cardiovascular y complicaciones del embarazo.

Cómo se conectan

La boca es la primera parte del tubo digestivo, así que su microbioma no está aislado: tragar saliva, alimentos y microorganismos permite una comunicación constante con el intestino. Cuando hay mala higiene oral, tabaquismo, diabetes o enfermedad periodontal, cambia el equilibrio microbiano y puede aumentar la carga de bacterias potencialmente dañinas que viajan hacia el tracto digestivo. A la vez, la disbiosis intestinal puede alterar la barrera intestinal y el sistema inmune, elevando la inflamación general y empeorando la salud oral.

Riesgos de enfermedad

La consecuencia más clara es un mayor riesgo de enfermedad periodontal, porque la inflamación oral crónica facilita la proliferación de bacterias asociadas a encías inflamadas y sangrado. También se ha relacionado con caries y con cambios en la digestión inicial y el pH oral, lo que puede afectar la salud gastrointestinal. Además, la inflamación sistémica derivada de una mala salud oral se ha vinculado con peores desenlaces metabólicos y cardiovasculares.

Qué ayuda a proteger ambos microbiomas

La mejor protección suele ser mantener una buena higiene oral, controlar la enfermedad periodontal, evitar tabaco y atender problemas como diabetes o inflamación intestinal. También ayuda una dieta equilibrada, porque el estado nutricional y los antibióticos frecuentes pueden favorecer la disbiosis intestinal, que luego repercute en la boca. En la práctica, cuidar encías y dientes no solo protege la boca: también reduce una fuente importante de inflamación para todo el organismo.

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