Investigadores del Instituto de Diabetes Dasman en Kuwait presentaron un estudio que evidencia que la eliminación total del azúcar, específicamente la sacarosa, puede ser perjudicial para la salud intestinal. Este estudio fue presentado en la reunión anual de la Sociedad Endocrina, ENDO 2026.

Los científicos realizaron un experimento de 16 semanas con dos grupos de ratones, uno con una dieta baja en grasas que incluía sacarosa y otro completamente libre de azúcar. Se midieron factores como el peso, la tolerancia a la glucosa y la composición de la microbiota intestinal a lo largo de este periodo.

Los hallazgos indicaron que, aunque los ratones sin sacarosa no aumentaron de peso, presentaron deterioro en marcadores de salud digestiva y metabólica. Se observaron desequilibrios en la microbiota intestinal, mayor inflamación y signos de resistencia a la insulina, así como cambios relacionados con la enfermedad del hígado graso.

Rasheed Ahmad, jefe del Departamento de Inmunología y Microbiología del Instituto de Diabetes Dasman y autor principal del estudio, advirtió en un comunicado que “eliminar por completo la sacarosa de una dieta baja en grasas puede alterar inesperadamente la salud intestinal”. Esto sugiere que la sacarosa juega un papel importante en el equilibrio inmunológico y la salud digestiva.

Implicaciones para directrices dietéticas

A raíz de estos resultados, los investigadores proponen que las futuras pautas dietéticas deberían evitar prohibiciones absolutas del azúcar y enfocarse más en la salud intestinal global a través de una alimentación equilibrada.

Sin embargo, se enfatiza que el estudio se realizó en ratones y que se requieren ensayos clínicos adicionales para validar los efectos de una dieta completamente libre de azúcar en humanos. La investigación detalla que los resultados son específicos para dietas bajas en grasas y no necesariamente aplicables a planes alimenticios diferentes.

El estudio resalta la importancia de un enfoque equilibrado en la nutrición, sugiriendo que eliminar el azúcar no siempre es la solución para una dieta saludable. Los investigadores abogan por un cambio de perspectiva en las recomendaciones alimenticias, apuntando a la diversidad y salud de la microbiota intestinal como un objetivo primordial.

Principales funciones de la sacarosa

Las principales funciones de la sacarosa (azúcar común) en el cuerpo humano son:

Fuente de energía

La sacarosa es una de las principales fuentes de energía para el organismo.

para el organismo. Cada gramo aporta aproximadamente 4 kilocalorías .

. Tras su consumo, se descompone en glucosa y fructosa en el intestino delgado, gracias a la enzima sacarasa.

en el intestino delgado, gracias a la enzima sacarasa. La glucosa resultante se absorbe en el torrente sanguíneo y se utiliza en los procesos metabólicos celulares para producir energía.

para producir energía. Crece una energía rápida, ya que es fácil y rápidamente absorbida por el torrente sanguíneo.

Percepción del sabor

Tiene un alto grado de dulzor , lo que afecta significativamente la percepción del sabor de los alimentos.

, lo que afecta significativamente la percepción del sabor de los alimentos. Se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como edulcorante natural.

Transporte de energía a órganos y células

La insulina producida por el páncreas traslada la glucosa a los órganos, músculos y células nerviosas, que obtienen así energía.

Aunque la sacarosa es esencial como fuente de energía, el exceso de consumo puede causar problemas de salud como diabetes tipo 2, caries dental, obesidad y pérdida de energía. Se recomienda consumirla con moderación.

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