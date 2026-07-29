California se prepara para una ola de calor con dos picos peligrosos: cuándo será peor

California se prepara para una ola de calor prolongada que podría convertirse en la más intensa registrada en el estado en más de dos años. El episodio comenzará a sentirse desde el viernes 31 de julio y tendrá al menos dos momentos críticos: el primero durante el fin de semana y el segundo entre el 5 y el 8 de agosto.

La primera fase golpeará principalmente al centro y sur de California. La segunda podría extender el calor extremo hacia el norte del estado y alcanzar los valles interiores del Área de la Bahía.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una ola de calor de larga duración en buena parte del oeste de Estados Unidos debido a una potente zona de alta presión. Aunque el sistema podría debilitarse parcialmente a comienzos de la próxima semana, las temperaturas seguirían muy elevadas en California.

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Cuándo comenzará la ola de calor en California

El cambio comenzará el viernes, cuando la zona de alta presión se desplace hacia el oeste y comprima aire caliente sobre California, Nevada y Arizona.

Las temperaturas subirán con rapidez en el Valle Central, los desiertos y los valles interiores del sur del estado. El calor se intensificará durante el sábado y el domingo, cuando varias ciudades podrían registrar sus valores más altos de 2026.

El primer pico afectará principalmente al Valle de San Joaquín, Fresno y Bakersfield, el Inland Empire, los valles de Los Ángeles, Palm Springs y el Valle de Coachella, Lancaster y Palmdale, y sectores de la Sierra Nevada.

En el Valle Central, las máximas podrían ubicarse entre 102 y 108 °F, con puntos aislados cerca de los 110 °F. En los desiertos del sur, los registros podrían superar ese nivel.

La ola de calor golpeará muy fuerte también los primeros días de agosto en California. Crédito: Bilal Hussein | AP

Cuándo llegará el segundo pico de calor

Después de una posible moderación parcial al inicio de la semana, los pronósticos muestran una nueva intensificación entre el miércoles 5 y el sábado 8 de agosto.

Esta segunda fase podría avanzar más hacia el norte y afectar con mayor fuerza a Sacramento, Redding, el Valle de Sacramento y los sectores interiores del Área de la Bahía.

Ciudades como Livermore, Walnut Creek, Vacaville y Santa Rosa podrían acercarse o superar los 100 °F. Sacramento podría acumular más de una semana consecutiva con temperaturas de tres dígitos, algo que solo ocurrió cinco veces en 85 años de registros locales, según el análisis meteorológico del San Francisco Chronicle.

Los modelos todavía pueden cambiar, especialmente respecto de la intensidad final y de cuánto penetrará el calor hacia la costa. Sin embargo, existe mayor confianza en que las zonas interiores sufrirán un episodio prolongado y no solamente uno o dos días calurosos.

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Qué ciudades podrían registrar las temperaturas más altas

Fresno, Bakersfield, Palm Springs, Riverside, Lancaster y Palmdale aparecen entre las ciudades con mayor probabilidad de alcanzar temperaturas extremas durante el primer pico.

En el norte, Redding y Sacramento podrían sufrir los períodos más prolongados. Las máximas en el Valle Central podrían ubicarse entre 105 y 113 °F durante los momentos más intensos del episodio.

En el Área de la Bahía, el panorama será desigual. San Francisco, Oakland y las comunidades cercanas al océano conservarían cierta protección por la brisa marina y la capa de nubes costeras. En cambio, las ciudades situadas tierra adentro podrían registrar temperaturas peligrosas.

La diferencia entre la costa y los valles interiores podría superar varias decenas de grados en una misma jornada.

Por qué las noches cálidas aumentan el riesgo

Uno de los aspectos más preocupantes no será solamente el calor del día, sino la falta de alivio durante la noche.

En sectores del Valle Central, los desiertos y las elevaciones interiores, las temperaturas mínimas podrían mantenerse en los 70 °F e incluso cerca de los 80 °F. Esto impide que las viviendas —especialmente aquellas sin aire acondicionado— se enfríen después de varias horas de exposición.

Las noches cálidas aumentan la presión sobre el cuerpo porque reducen el tiempo disponible para recuperarse. El riesgo es mayor para adultos mayores, niños pequeños, trabajadores al aire libre, personas embarazadas y pacientes con enfermedades cardíacas o respiratorias.

La humedad procedente del monzón también podría hacer que algunas noches resulten más incómodas y elevar la sensación térmica, aunque no todas las regiones recibirán el mismo nivel de humedad.

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Qué provoca esta ola de calor

El episodio está vinculado con una extensa y poderosa zona de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera. Bajo este tipo de sistema, el aire desciende, se comprime y se calienta. Al mismo tiempo, se reduce la formación de nubes y la radiación solar calienta con más facilidad el suelo durante el día.

El Centro de Predicción Climática ya había señalado un riesgo alto de calor extremo para sectores de California, el suroeste y la Gran Cuenca entre el viernes 31 de julio y el sábado 1 de agosto.

El debilitamiento del huracán Genevieve sobre el Pacífico podría reforzar indirectamente el patrón atmosférico al transportar calor hacia niveles más altos, aunque no se espera que el ciclón toque tierra en California.

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El peligro de incendios y mala calidad del aire

El calor prolongado secará todavía más la vegetación y puede elevar el riesgo de incendios, especialmente en zonas con vientos fuertes y baja humedad.

Además, las altas temperaturas favorecen la formación de ozono a nivel del suelo, un contaminante que puede empeorar la calidad del aire y provocar molestias respiratorias.

Las autoridades locales podrían emitir avisos de calor, restricciones para trabajos al aire libre o alertas de incendios a medida que se acerque el fin de semana. Es importante distinguir entre el pronóstico general de ola de calor y las advertencias oficiales, que pueden variar por condado.

Cuándo podría llegar el alivio

Por ahora, no aparece un descenso generalizado y duradero inmediatamente después del primer pico.

El calor podría moderarse brevemente en algunas zonas al comienzo de la próxima semana y volver a intensificarse después. Los pronósticos de mayor plazo muestran temperaturas superiores a lo normal en California hasta mediados de agosto, aunque la precisión disminuye cuanto más lejana es la fecha.

El regreso de una brisa marina más fuerte ayudaría a las áreas costeras, mientras que la humedad del monzón podría generar tormentas aisladas y enfriar algunas regiones. También podría incrementar el riesgo de rayos secos e incendios en zonas montañosas.

Cómo prepararse para varios días de calor extremo

Durante una ola prolongada, las autoridades recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la actividad física intensa durante las horas centrales y nunca dejar niños o mascotas dentro de un vehículo.

También conviene revisar a familiares o vecinos que vivan solos, mantener cerradas las persianas durante las horas de mayor radiación y acudir a centros públicos con aire acondicionado cuando la vivienda no pueda mantenerse fresca.

La primera parte del episodio será más intensa durante el fin de semana en el centro y sur de California. Sin embargo, el momento más peligroso para algunas regiones del norte podría llegar varios días después, cuando el segundo pico extienda el calor hacia Sacramento y los valles interiores del Área de la Bahía.

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