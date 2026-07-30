El incendio no llegó a tu casa, pero sí el humo: qué puede cubrir el seguro

Una casa no necesita incendiarse para sufrir daños importantes. El humo puede entrar por ventanas, puertas, sistemas de ventilación y pequeñas aberturas, dejando olor persistente, manchas, partículas sobre los muebles y contaminantes difíciles de eliminar.

La mayoría de las pólizas para propietarios e inquilinos suelen cubrir los daños causados por incendios, humo, hollín y cenizas, tanto en la estructura como en las pertenencias aseguradas. Sin embargo, la cobertura no es automática: cada compañía debe determinar si existe un daño verificable y cuánto costará limpiar, reparar o reemplazar lo afectado.

Qué daños provocados por el humo puede cubrir el seguro

Cuando el humo de un incendio cercano entra en una vivienda, una póliza podría pagar los gastos necesarios para devolver la propiedad a las condiciones que tenía antes del siniestro.

Dependiendo del contrato y de la magnitud del daño, la cobertura puede incluir:

Limpieza profesional de paredes, techos, pisos y otras superficies.

Eliminación de hollín, cenizas y residuos.

Limpieza o reemplazo de muebles, ropa, alfombras y cortinas.

Reparación de materiales impregnados con humo.

Trabajos de descontaminación cuando existen partículas potencialmente peligrosas.

Restauración o reemplazo de pertenencias que no puedan recuperarse.

El Departamento de Seguros de California sostiene que las pólizas contra incendios pueden cubrir los costos razonables para remediar daños provocados por llamas, calor, humo, hollín, ceniza y otros residuos. La compañía no debería rechazar un reclamo por humo de manera automática sin investigar primero la existencia y el alcance del daño.

El propietario tendrá que pagar el deducible previsto en su póliza. Por eso, antes de iniciar un reclamo por un daño menor, conviene comparar el costo estimado de la limpieza con el monto del deducible.

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¿El seguro puede pagar un hotel o una vivienda temporal?

Cuando una casa queda inhabitable por un riesgo cubierto, las pólizas para propietarios e inquilinos pueden incluir la cobertura de gastos de manutención adicionales, conocida como ALE por sus siglas en inglés (Additional Living Expenses).

Esta cobertura puede ayudar a pagar los gastos extraordinarios ocasionados por el desplazamiento, como alojamiento temporal, comidas adicionales, almacenamiento, mudanza, alquiler de muebles y costos extra de transporte al trabajo o a la escuela. No paga todos los gastos cotidianos de la familia, sino la diferencia entre el costo normal de vida y el gasto adicional provocado por el siniestro.

En California, una vivienda podría considerarse inhabitable aunque no haya sido alcanzada directamente por las llamas. La presencia de contaminación tóxica por humo y cenizas, la falta de agua o electricidad y otras condiciones peligrosas pueden justificar la cobertura temporal, siempre que estén relacionadas con el incendio y puedan demostrarse.

Las condiciones cambian según el estado y la póliza. Algunas coberturas también se activan cuando una autoridad ordena evacuar debido a daños sufridos por propiedades cercanas, aunque suelen existir límites de tiempo y dinero.

En julio, una densa capa de humo proveniente de incendios forestales en Canadá generó alerta en la ciudad de Nueva York. Crédito: Ryan Murphy | AP

El olor a humo no garantiza que la aseguradora pague

Sentir olor dentro de la casa puede ser una señal de contaminación, pero no siempre basta para demostrar una pérdida cubierta. La compañía puede solicitar pruebas de que el humo produjo un daño físico, dejó residuos o convirtió la vivienda en un lugar inseguro.

El Departamento de Seguros de California indicó que, cuando el reclamo requiere pruebas profesionales, la aseguradora debe realizar una investigación apropiada. Si los análisis son necesarios para determinar la presencia o extensión del daño, el organismo espera que la compañía contrate y pague esos servicios, en lugar de imponer al asegurado el costo completo de la investigación.

Por esa razón, no conviene aceptar inmediatamente una explicación telefónica que atribuya el problema a “un simple olor”. El asegurado puede pedir una inspección, solicitar que la decisión quede por escrito y preguntar qué parte concreta de la póliza respalda una eventual negativa.

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Qué no suele cubrir la póliza de vivienda

Aunque el daño por humo generalmente está incluido, pueden existir situaciones que queden fuera o generen una disputa.

La aseguradora podría limitar el pago cuando el costo del daño es inferior al deducible o cuando no se puede comprobar que el humo provino del incendio. También puede hacerlo si verifica que el problema existía antes del siniestro o si la pérdida corresponde al desgaste normal o a falta de mantenimiento.

Además, controlará seguramente si se realizaron reparaciones o se desecharon objetos antes de documentarlos, y puede rechazar si se reclama un gasto que supera los límites de la póliza.

El seguro de vivienda tampoco suele cubrir el automóvil dañado por un incendio, humo o ceniza. Para eso normalmente se necesita una póliza de auto con cobertura amplia o comprehensive coverage.

Qué hacer antes de limpiar la casa

La prioridad siempre debe ser la seguridad. Nadie debería regresar a una zona afectada hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo. Una vez permitido el acceso, conviene:

Comunicarse cuanto antes con la aseguradora. Informar que la vivienda estuvo expuesta al humo y abrir formalmente el reclamo.

Tomar fotografías y videos. Registrar paredes, ventanas, muebles, superficies cubiertas de ceniza, filtros de aire y cualquier objeto afectado.

Hacer un inventario. Anotar cada pertenencia dañada, su antigüedad, precio aproximado y, cuando sea posible, adjuntar recibos o fotografías anteriores.

No desechar objetos inmediatamente. La aseguradora podría necesitar inspeccionarlos. Solo deben retirarse si representan un peligro o si la compañía autoriza hacerlo.

Guardar todas las facturas. Esto incluye hoteles, alimentos adicionales, transporte, ropa, limpieza de emergencia y otros gastos relacionados.

Evitar contratar servicios costosos sin autorización. Salvo que sea indispensable para prevenir daños mayores, conviene consultar primero con el ajustador.

La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros recomienda documentar las conversaciones con la compañía, conservar los recibos y preparar una lista detallada de los bienes afectados para respaldar el reclamo.

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California prepara nuevas reglas para los daños por humo

La dificultad para demostrar y reparar la contaminación provocada por incendios llevó a California a avanzar con el proyecto AB 1795, denominado Smoke Damage Recovery Act.

La propuesta busca establecer estándares uniformes para inspeccionar, analizar y remediar viviendas contaminadas por humo, hollín, ceniza y otras sustancias. También pretende reducir las diferencias entre aseguradoras al momento de determinar qué pruebas y trabajos deben pagarse.

El proyecto fue modificado el 2 de julio de 2026 y se encuentra en el Comité de Apropiaciones del Senado de California, con una audiencia prevista para el 3 de agosto. Por ahora, se trata de una iniciativa en trámite y no de una ley vigente.

Dónde reclamar si la aseguradora rechaza el daño por humo

El primer paso es pedir a la compañía una explicación escrita que identifique la cláusula utilizada para rechazar o reducir el reclamo. El propietario también puede entregar fotografías, informes de inspección y presupuestos adicionales o solicitar una nueva evaluación.

Cuando la respuesta no parece consistente con la póliza, se puede presentar una queja ante el departamento de seguros del estado.

En California, los consumidores pueden comunicarse con el Departamento de Seguros al 1-800-927-4357. El organismo atiende consultas, recibe quejas y puede intervenir cuando una compañía no investiga adecuadamente un reclamo.

En Texas, la línea de ayuda del Departamento de Seguros es el 800-252-3439. En los demás estados, la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros ofrece un directorio para localizar la autoridad correspondiente.

Antes de asumir que el humo no está cubierto, conviene revisar la póliza y presentar el reclamo. Aunque las llamas nunca hayan tocado la vivienda, los residuos y contaminantes pueden producir una pérdida real que la aseguradora debe investigar.

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