Nueva York bajo alerta por humo de incendios en Canadá: el aire alcanza niveles dañinos

Nueva York volvió a quedar cubierta por una neblina gris y un fuerte olor a humo debido a los incendios forestales que permanecen activos en Canadá. La contaminación elevó el índice de calidad del aire hasta categorías consideradas dañinas e incluso muy perjudiciales para la salud en distintos momentos de este viernes.

El humo, transportado cientos de millas por los vientos, afectó también a Nueva Jersey y otras zonas del noreste de Estados Unidos. Las autoridades pidieron reducir las actividades físicas al aire libre, mantener las ventanas cerradas y prestar especial atención a los síntomas respiratorios.

Qué significa que el aire esté en niveles dañinos

El Índice de Calidad del Aire, conocido como AQI, mide la concentración de contaminantes y traduce esos valores en categorías de riesgo.

Cuando supera los 100 puntos, las personas especialmente sensibles pueden empezar a experimentar efectos. Entre 151 y 200, el aire se considera insalubre para toda la población, mientras que los valores superiores a 200 se clasifican como “muy insalubre”.

Una densa capa de humo proveniente de incendios forestales en Canadá ha cubierto el horizonte de la ciudad de Nueva York, generando alertas de salud pública. Crédito: Ryan Murphy | AP

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York emite una advertencia sanitaria cuando se espera que las partículas finas o el ozono superen el nivel 100. Durante este episodio, el principal problema son las partículas PM2.5 presentes en el humo, tan pequeñas que pueden penetrar profundamente en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo.

Quiénes corren mayor riesgo

Aunque cualquier persona puede sentir molestias, los efectos suelen ser más intensos entre:

Niños y adultos mayores.

Personas con asma, enfermedad pulmonar o afecciones cardíacas.

Mujeres embarazadas.

Trabajadores que pasan muchas horas al aire libre.

Quienes realizan ejercicio intenso.

Los síntomas pueden incluir irritación en los ojos y la garganta, tos, dolor de cabeza, opresión en el pecho, cansancio y dificultad para respirar. Los reportes locales describieron a residentes con ardor en los ojos y problemas respiratorios mientras la combinación de humo y calor empeoraba las condiciones en la ciudad.

Cómo protegerse del humo

Las autoridades de Nueva York recomendaron limitar el tiempo al aire libre y evitar correr, andar en bicicleta o hacer ejercicio intenso mientras la calidad del aire continúe deteriorada.

También aconsejan cerrar puertas y ventanas, usar aire acondicionado en modo de recirculación,

utilizar purificadores con filtros adecuados, y evitar encender velas, fumar o cocinar de formas que generen más humo dentro de la vivienda.

Los médicos aconsejan usar una mascarilla KN95 o N95 cuando sea necesario permanecer afuera.

De hecho, la ciudad distribuyó mascarillas KN95 gratuitamente en distintos edificios públicos y mantuvo abiertos centros de enfriamiento ante la combinación de contaminación y temperaturas elevadas.

Cuándo buscar atención médica

Una persona debería consultar rápidamente si presenta dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, sibilancias intensas, mareos, confusión o una coloración azulada en labios o uñas.

Quienes utilizan inhaladores u otros medicamentos para el asma deben mantenerlos disponibles y seguir el tratamiento indicado por su médico. Si los síntomas empeoran o no mejoran al ingresar a un ambiente cerrado, puede ser necesario buscar atención de emergencia.

Cientos de incendios siguen activos en Canadá

El humo procede de una temporada de incendios especialmente intensa. Canadá registraba 858 incendios forestales activos, de los cuales más de un centenar permanecían fuera de control, según datos citados por Reuters.

Las columnas de humo se desplazaron sobre amplias zonas de América del Norte y afectaron a ciudades como Nueva York, Chicago, Detroit, Minneapolis y Toronto. Algunas llegaron a figurar entre las urbes con peor calidad del aire del mundo durante esta semana.

Preocupación antes de la final del Mundial

El episodio ocurre a solo dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se jugará el domingo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford.

El recinto es abierto y espera recibir a más de 80,000 espectadores, por lo que las condiciones del aire son observadas con atención. El humo también afectó entrenamientos y otras competencias deportivas en Estados Unidos y Canadá, mientras algunos partidos tuvieron que cambiar de horario o ser suspendidos.

Por ahora, no se anunció ningún cambio en la final. Los pronósticos anticipan lluvias y el paso de un frente que podrían dispersar parte del humo antes del domingo, aunque las autoridades continuarán vigilando la evolución de la calidad del aire.

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