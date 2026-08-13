Nueva York pagará el 100% del costo de cuidado infantil a miles de familias: quiénes califican

Nueva York eliminará desde septiembre los pagos de bolsillo que todavía hacen unas 22,000 familias de bajos ingresos por el cuidado infantil subsidiado. La ciudad asumirá esas cuotas, por lo que quienes ya reciben asistencia mediante vouchers o programas contratados podrán acceder al servicio sin pagar el copago semanal que hasta ahora les correspondía.

El alcalde Zohran Mamdani anunció la medida este jueves 13 de agosto como parte de su estrategia para avanzar hacia un sistema de cuidado infantil universal en la ciudad.

La decisión no significa que todo el cuidado infantil pase a ser gratuito para todas las familias de Nueva York. El beneficio alcanza específicamente a quienes ya reciben asistencia pública para pagar el cuidado de sus hijos y todavía deben cubrir una parte del costo.

“Para miles de familias, la cuota semanal de guardería representa otro gasto que simplemente no pueden afrontar. Ofrecer este servicio de forma totalmente gratuita puede marcar la diferencia”, declaró el alcalde Zohran Mamdani. Crédito: Seth Wenig | AP

Quiénes dejarán de pagar por el cuidado infantil

La medida beneficiará a aproximadamente 22,000 familias de bajos ingresos inscritas en el Child Care Assistance Program que actualmente pagan una cuota calculada según sus ingresos.

Ese copago puede llegar actualmente hasta unos $15 por semana para muchas familias, según Gothamist. A partir de septiembre, la ciudad cubrirá también esa parte.

La administración municipal estima que asumirá alrededor de $5.2 millones anuales en gastos que hoy salen directamente de los bolsillos de esas familias. Desde el año fiscal 2028, el presupuesto contempla $6.24 millones anuales para sostener la política.

Qué familias pueden acceder al programa de asistencia

El Child Care Assistance Program subsidia el cuidado de niños de 6 semanas a 13 años, y hasta los 19 años en el caso de menores con discapacidades.

Para muchas familias, la elegibilidad depende del ingreso y de la necesidad de cuidado. Las pautas actuales fijan el límite general en el 85% del ingreso medio estatal. En el caso de una familia de cuatro integrantes, eso equivale actualmente a unos $113,568 al año, según NYC Public Schools.

Los límites varían de acuerdo con el tamaño familiar y el ingreso anual máximo aproximado:

2 integrantes: $77,226.

3 integrantes: $95,397.

4 integrantes: $113,568.

5 integrantes: $131,738.

6 integrantes: $149,909.

Las cifras corresponden al estándar vigente publicado por la ciudad y pueden actualizarse.

No alcanza solamente con cumplir el requisito de ingresos

El ingreso no es el único criterio. En términos generales, las familias también deben demostrar una razón válida por la que necesitan cuidado infantil. Entre las situaciones reconocidas por la ciudad están:

Trabajar al menos 10 horas por semana.

Participar en un programa educativo o de capacitación laboral.

Estar buscando empleo.

Vivir en alojamiento temporal.

Recibir servicios relacionados con violencia doméstica.

Recibir tratamiento por abuso de sustancias.

En hogares con dos padres, ambos deben generalmente cumplir con alguno de los motivos reconocidos para necesitar cuidado.

Las familias que reciben asistencia en efectivo, tienen un caso activo de bienestar infantil o son familias de acogida pueden seguir procedimientos específicos a través de otras agencias municipales.

Cuándo comienza el cuidado infantil completamente gratuito

El cambio comenzará en septiembre de 2026. La buena noticia para las familias que ya están dentro del programa es que no deberán hacer una nueva solicitud ni completar ningún trámite adicional para dejar de pagar la cuota.

La ciudad informó que el cambio será automático para quienes actualmente reciben cuidado subsidiado y están sujetos al copago.

Más de 100,000 niños reciben actualmente vouchers

El alcance del programa de asistencia es mucho mayor que las 22,000 familias beneficiadas directamente por esta nueva medida. Más de 100,000 niños reciben actualmente vouchers de cuidado infantil en Nueva York, mientras que varios miles de bebés, niños pequeños y preescolares acceden a programas extendidos mediante contratos municipales.

La diferencia es que no todas esas familias pagan actualmente una cuota de bolsillo. Algunos hogares de ingresos más bajos, incluidos determinados beneficiarios de asistencia pública, ya no tenían copagos. Por eso, la nueva política se concentra en las aproximadamente 22,000 familias que todavía debían pagar una parte del servicio.

Cómo solicitar ayuda para pagar el cuidado infantil

Las familias que todavía no reciben el subsidio pueden comprobar si cumplen los requisitos y presentar una solicitud. La ciudad permite iniciar el proceso a través de MyCity, además de brindar asistencia mediante el 311 y los canales correspondientes de NYC Public Schools o la Administration for Children’s Services.

No todas las solicitudes son aprobadas automáticamente: deben evaluarse los ingresos, la composición familiar y la razón por la que se necesita cuidado infantil.

Para quienes sí sean admitidos, la nueva política implica que el subsidio podrá cubrir el costo completo que antes se dividía entre el programa y la familia.

Nueva York avanza hacia el cuidado infantil universal

El anuncio se produce mientras la ciudad prepara también el lanzamiento de su nuevo programa gratuito para niños de 2 años. Más de 5,700 familias solicitaron uno de los primeros lugares del programa 2-K, casi tres veces más que la cantidad inicial de plazas disponibles.

Ese programa es diferente del Child Care Assistance Program y tiene su propio calendario de expansión.

La eliminación de los copagos es, por ahora, una medida mucho más concreta: desde septiembre, alrededor de 22,000 familias que ya reciben asistencia podrán conservar ese servicio sin tener que pagar semanalmente una parte del costo.

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