Más del 50% de los estadounidenses aceptarían reducción salarial con tal de seguir trabajando, destaca informe

Ante una pérdida inesperada de 23,000 empleos durante el mes de julio y una tasa de desempleo que aún permanece por encima del 4%, es de esperarse que muchos estadounidenses cada vez más se aferren a sus puestos de trabajo, indiferentemente de las decisiones o condiciones que deban enfrentar, en medio de un ajustado mercado laboral y grandes olas de despidos, especialmente en el sector tecnológico, por la incorporación de la IA.

De acuerdo con el Informe de Seguridad Laboral de Monster de 2026, tras una encuesta realizada el pasado 17 de julio a unos 1,020 empleados, al menos un 54% de los trabajadores estadounidenses aseguran que aceptaría una reducción salarial si eso les permite seguir trabajando.

Al respecto, Vicki Salemi, experta en carreras profesionales del portal de empleo Monster, comentó que “hace unos años, los trabajadores priorizaban el equilibrio entre la vida laboral y personal. Ahora, la prioridad ha cambiado y se centran en proteger su empleo en general”, afirmó.

A diferencia de la “gran renuncia” durante la pandemia por el Covid-19, motivada en parte a que los trabajadores sentían la necesidad de tener más tiempo para su familia y hacer lo que les gusta, trasladando sus puestos de trabajo a total o parcialmente remoto, la tendencia que se observa actualmente es todo lo contrario, el temor ahora se fundamenta en evitar quedar desempleado.

“Teniendo en cuenta la ansiedad que genera la IA (inteligencia artificial), los despidos y las reestructuraciones, la seguridad laboral es primordial. Su mentalidad se inclina más hacia ‘al menos todavía tengo trabajo’, en lugar de buscar empleo sin un sueldo fijo ni seguro médico”, señaló Salemi.

La seguridad laboral se ha convertido en la prioridad de muchos trabajadores e incluso un 61% afirmó que no les importaría renunciar a alguna remuneración o experiencia laboral con tal de continuar empleados. “En el mercado laboral actual, la previsibilidad y la estabilidad pueden tener más peso que la promesa de mayores ingresos para muchos profesionales”, dijo Salemi.

Pero la decisión no solo se basa en si se perderá o no el empleo, sino también en un momento económico de gran incertidumbre en donde muchos hogares de bajos ingresos han tenido que reducir sus presupuestos para llegar a fin de mes.

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