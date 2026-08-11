El Índice de Optimismo para las Pequeñas Empresas en EE.UU. aumentó en julio al nivel más alto desde 2025

Aunque este año el entorno comercial y empresarial en Estados Unidos se ha visto fuertemente afectado por cambios internos en la política económica y una incertidumbre generalizada en cuanto a los mercados y los conflictos geopolíticos, este martes, la Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB) anunció que su Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas había alcanzado uno de los niveles más altos desde agosto del año pasado.

Datos de la federación detallan que, durante el mes de julio, la cifra subió 2.4 puntos, ubicándose en los 99,8 puntos, superando incluso los 98,0 puntos de los últimos 52 años. Aunque el informe también destaca que el índice de incertidumbre persiste, aumentando 2 puntos hasta ubicarse en los 91 puntos, esto debido a que todavía hay dudas en cuanto a los planes de inversión de capital y expansión.

Otro de los datos presentados por la federación en su informe es el índice de empleo, el cual durante el último mes repuntó hasta alcanzar los 102,1 puntos. Esto indica que el porcentaje de empleadores que planean generar nuevos puestos de trabajo aumentó un 20%, aunque muchos sectores podrían enfrentarse a la escasez de mano de obra.

Según la investigación de la NFIB, la escasez de mano de obra se ha presentado actualmente como un problema grave para los empleadores de pequeñas empresas, sobre todo en sectores como construcción y agricultura; muchos especialistas relacionan la problemática con las estrictas políticas migratorias del actual gobierno.

En cuanto al tema de la inflación, los investigadores de la NFIB destacaron en el análisis que para los empleadores de las pequeñas empresas esta disminuyó 7 puntos menos que en su encuesta de junio.

Finalmente, para Bill Dunkelberg, economista jefe de la NFIB, comentó que “la incertidumbre persiste, muy probablemente debido al estado de la guerra con Irán y una resolución satisfactoria sería muy beneficiosa para la economía y los pequeños empresarios”, dijo.

Sigue leyendo: