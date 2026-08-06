Las solicitudes por desempleo en EE.UU. aumentan a 199,000, por debajo de las expectativas de los economistas

De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, las solicitudes semanales por desempleo en Estados Unidos aumentaron tan solo 1,000 durante la primera semana de agosto hasta alcanzar las 199,000 estacionales, cifra que se posiciona por debajo de las expectativas de los economistas, quienes esperaban un aumento de 202,000 solicitudes.

Aunque el número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue ligeramente alto, datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicaron que el índice de despido también cayó a su nivel más bajo en julio, pese a que la tasa de desempleo aún se mantiene por encima del 4%.

Por su parte, a principios de esta semana el Departamento de Trabajo también reveló que las ofertas laborales han caído a 7.4 millones de los 7.5 millones registrados en mayo, es decir, que el ritmo de contratación se ha desacelerado en las últimas semanas en medio de tensiones económicas y geopolíticas que desde febrero han generado gran incertidumbre en los mercados.

No obstante, la firma global de recolocación Challenger, Gray y Christmas mencionó en su más reciente informe que durante el mes de julio hubo una disminución del 27% sobre los recortes de empleo planificados por empleadores estadounidenses, y en comparación con el año anterior, los despidos anunciados cayeron 41% este año.

Para Oliver Allen, economista sénior en Pantheon Macroeconomics, “es probable que el débil crecimiento de la fuerza laboral esté empujando a las empresas a exprimir un poco más de su plantilla actual”, comentó a Reuters.

Finalmente, a la espera de los datos oficiales de empleo para este viernes 7 de agosto, la firma de procesamiento de nóminas ADP señaló en su informe de este miércoles que el sector privado creó durante el mes de julio 44,000 empleos, cifra inferior a los 95,000 puestos laborales reportados en junio.

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