¿Cuáles son las mejores universidades en EE.UU. para mayor ventaja profesional?

El mercado laboral en Estados Unidos se ha mostrado en los últimos años cada vez más ajustado, con un ritmo de contratación lento y ofertas de empleo bajas, por lo que prepararse para el mundo profesional no solo implica tiempo, sino una buena educación que garantice el éxito y desarrollo de su carrera.

En este sentido, recientemente la red social profesional para búsqueda de empleo más grande del mundo, LinkedIn, publicó un nuevo informe en el cual analizó y clasificó al menos 50 de las mejores universidades del país donde los estudiantes se preparan para mayores ventajas profesionales.

De acuerdo con el análisis, las universidades fueron evaluadas en varias categorías: amplitud de conocimientos, prácticas profesionales y demanda por parte de los reclutadores, colocación laboral, solidez de la red de contactos y éxito profesional de sus estudiantes.

Al respecto, Andrew Seaman, editor general de empleo y desarrollo profesional en LinkedIn, comentó que muchos estudiantes actualmente conciben el éxito profesional de manera diferente a las generaciones anteriores. “Quieren desarrollar habilidades, ampliar sus redes de contactos y posicionarse para un mercado laboral que cambia rápidamente”, dijo.

De las 50 universidades que presenta LinkedIn, estas son las 10 mejores de la lista:

Universidad de Princeton

Universidad de Duke

Universidad de Harvard

Instituto Tecnológico de Massachusetts

Colegio de Dartmouth

Universidad de Pensilvania

Universidad de Notre Dame

Universidad de Cornell

Universidad de Yale

Las universidades de Stanford, Princeton y Duke siguen manteniéndose firmes en los dos primeros puestos desde el informe del año pasado. Para Seaman, “las habilidades y la experiencia siguen siendo fundamentales, pero una sólida red de exalumnos puede ayudar a abrir puertas a lo largo de la carrera profesional, ya sea a través de prácticas, mentorías, orientación profesional o nuevas oportunidades laborales”, destacó.

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