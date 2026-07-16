Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. caen al nivel más bajo en 10 semanas

Aunque la tasa de desempleo continúa por encima del 4%, este jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que para la segunda semana de julio tan solo se registraron unas 8,000 solicitudes de subsidio por desempleo, alcanzando las 208,000 estacionales, uno de los niveles más bajos en 10 semanas.

Hasta los momentos, las solicitudes semanales por desempleo, un indicador clave para conocer de cerca la salud del mercado laboral, se mantienen estables en el rango de los 200,000 y 250,000 estacionales desde la pandemia por el covid-19.

Sin embargo, en los últimos meses, debido a varios factores como el disparo de la inflación, los conflictos geopolíticos, tasas arancelarias más altas y la introducción de la IA a ciertas industrias, el mercado laboral sigue mostrando tropiezos en término general, sobre todo en cuanto a las contrataciones.

Si bien el gobierno informó que en junio se agregaron 57,000 puestos de trabajo, muchos empleadores redujeron su ritmo de contratación, y esto solo indica que las empresas aún se muestran cautelosas de aumentar su plantilla en medio de una situación económica incierta.

Por otro lado, desde principios de este año, muchas empresas en el sector tecnológico como Microsoft, Amazon, Meta, Oracle, entre otros, han recortado sus plantillas tras innovar en sus operaciones con una fuerte inversión en la IA.

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