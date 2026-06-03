Desempleo entre graduados universitarios aumentó al 3.7% en los últimos tres años, según datos de la Fed

De acuerdo con una investigación publicada recientemente por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la tasa promedio de desempleo entre graduados universitarios aumentó a 3.7% entre el 2022 y 2025 en comparación con el 3.1% registrado entre 2017 y 2019.

Y la razón de esta tendencia se debe al auge del teletrabajo o trabajo remoto durante y después de la pandemia, ya que no solo está perjudicando a los jóvenes en cuanto a sus capacidades y expansión laboral, sino también a las empresas a las que les resulta difícil capacitar a sus empleados a distancia.

Sin embargo, otro factor se interpone: la incorporación de la inteligencia artificial para muchas de las operaciones y procesos laborales. Según datos de Challenger, Gray & Christmas, tan solo este año cerca del 17% de los despidos están relacionados con la integración de la IA al mercado laboral, específicamente en los sectores tecnológicos.

Actualmente, la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubica por encima del 4%; solo 300,000 de los despidos totales desde que comenzó este año hasta la fecha son por la IA. Para analistas de Goldman Sachs, los más afectados son aquellos trabajadores con menos experiencia en el manejo de este tipo de tecnología.

En el análisis, la Fed de Nueva York destacó también que es preocupante que haya una tasa de desempleo tan alta entre los jóvenes recién graduados, ya que es de suma importancia que, una vez egresen de la universidad, puedan incorporarse al mercado laboral más rápidamente con el propósito de avanzar en su profesión y abrirse camino con experiencia a mejores condiciones laborales.

Natalia Emanuel, economista e investigadora de la Reserva Federal, comentó al respecto que hoy en día es posible que muchas de las empresas se muestren reacias a contratar a trabajadores con menos experiencia en modalidades de trabajo a distancia. “Es posible que los empleadores no quieran contratar a recién graduados para equipos distribuidos porque es más difícil enseñarles las habilidades necesarias a distancia”, añadió.

La economista en este sentido agregó que “los análisis disponibles hasta la fecha sugieren que el auge del teletrabajo ha contribuido significativamente a los recientes desafíos a los que se enfrentan los jóvenes graduados universitarios”, dijo.

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