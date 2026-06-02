Encuesta reveló que cada vez más estadounidenses no cuentan con buena educación financiera

Con el rápido aumento del costo de vida, saber administrar los ingresos del hogar, evitar las deudas innecesarias, ahorrar y mejorar los historiales crediticios no son solo buenas decisiones, sino que también es una gran ventaja. Construir estabilidad económica lleva años, pero tener una buena educación financiera ayudaría en gran medida en el proceso.

Sin embargo, un estudio llevado a cabo recientemente por el Centro Global de Excelencia en Alfabetización Financiera de la Universidad de Stanford y TIAA (la Asociación de Seguros y Anualidades para Maestros de América), una de las organizaciones de servicios financieros más grandes de Estados Unidos, reveló que el porcentaje de estadounidenses con conocimientos financieros básicos ha caído en los últimos 10 años a su nivel más bajo.

Para Surya Kolluri, director del Instituto TIAA, los resultados de esta investigación fueron alarmantes. “Quienes tienen un menor nivel de conocimientos financieros tienen cuatro veces más probabilidades de tener problemas para llegar a fin de mes”, comentó a CBS.

El informe indicó que durante la encuesta solo el 47% de las preguntas sobre finanzas básicas fueron respondidas; esto representa una cifra inferior al 52% del 2020, siendo la generación Z la que tuvo la puntuación más baja (38%) en comparación con los baby boomers (54%).

La razón de la caída en general en la puntuación se debe en parte a la falta de información verídica y confiable, aunada a las dificultades financieras que ya de por sí enfrentan muchos hogares. Sin embargo, la carencia de educación financiera está generando mayor preocupación actual, ya que los hogares se encuentran menos preparados para asumir gastos de emergencia, gestión de deudas o ahorros de jubilación.

En cuanto a la generación Z, el especialista comentó que muchos jóvenes actualmente están sintiendo las presiones financieras con las grandes deudas estudiantiles, el mercado laboral ajustado y la sensación de que adquirir una propiedad es inalcanzable.

Por su parte, Matt Schulz, analista jefe de finanzas de consumo de LendingTree, comentó que, aunque muchas cosas han cambiado en la última década o más en el sector de los servicios financieros, “los fundamentos del conocimiento financiero no han cambiado. El hecho de que a la gente le vaya cada vez peor en este tipo de pruebas es, sin duda, preocupante”, dijo.

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