Estudio revela cuáles son las ciudades donde la deuda de préstamos para automóviles sigue en aumento

En un informe publicado a principios de mayo, la Reserva Federal de Nueva York informó que la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de este año; la cifra se ubicó en los $18,8 billones de dólares entre enero y marzo.

En el análisis, la entidad detalló que las mayores deudas provienen de hipotecas, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y de automóviles; tan solo este último, según datos de la Fed, ascendió a los $1,69 billones de dólares.

Ante esto, recientemente la empresa de finanzas personales WalletHub publicó un informe en donde especifica cuáles son las ciudades donde la deuda de préstamos para automóviles sigue en aumento, basándose en datos desde el cuarto trimestre de 2025 hasta el primer trimestre de 2026.

“Un aumento significativo en la deuda por préstamos para automóviles en una ciudad puede indicar que los residentes están atravesando dificultades financieras porque necesitan pedir más préstamos, o bien que son responsables porque pueden acceder a préstamos de mayor cuantía”, destaca Chip Lupo, analista de WalletHub.

En la lista de las ciudades con mayores endeudamientos por préstamos de autos se encuentra:

1. Winston-Salem, Carolina del Norte

2. Scottsdale, Arizona

3. Norfolk, Virginia

4. Irvine, California

5. Portland, Oregón

6. North Las Vegas, Nevada

7. Oakland, California

8. Boise, Idaho

9. Chula Vista, California

10. Fremont, California

“En la mayoría de las diez ciudades con mayor aumento en la deuda automotriz, este endeudamiento adicional es una mala señal, ya que suelen tener altas tasas de morosidad y muchas personas que sufren dificultades económicas”, agregó Lupo.

El analista señaló que, por ejemplo, en el caso de los residentes de Winston-Salem, Carolina del Norte, los cuales encabezan la lista, el incremento en el saldo promedio de sus préstamos para automóviles fue de más del 3.1 % entre el cuarto trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026, el segundo mayor aumento del país. “Esto elevó el saldo promedio de los préstamos para automóviles en la ciudad a $19,239 y el pago mensual promedio a $475”, dijo.

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