Más del 50% de los estadounidenses afirma tener deudas por el aumento de los costos de la energía, según WalletHub

Ante los últimos informes de la Reserva Federal de Nueva York en cuanto a los datos de las deudas en los hogares estadounidenses, un nuevo análisis de WalletHub publicó los resultados de una encuesta sobre cómo evalúan los hogares la gestión de sus deudas.

El informe de la FED señaló que durante el primer trimestre de este año la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó los $18,8 billones de dólares; no obstante, datos de WalletHub indican que, en comparación con 2025, la deuda total de los hogares disminuyó en $339 mil millones de dólares entre enero y marzo de este año.

Al respecto, John Kiernan, editor de WalletHub, comentó que “teniendo en cuenta la crisis general de asequibilidad y, en particular, los altos precios de la gasolina, a algunos les sorprenderá saber que la deuda de los hogares, ajustada a la inflación, disminuyó durante el primer trimestre del año. Los consumidores incluso amortizaron un 351% más de deuda que durante el primer trimestre de 2025”.

Sin embargo, la encuesta reveló que el 56% de los estadounidenses aseguran que los recientes aumentos en los costes de energía están generando más endeudamiento, además de que 2 de cada 5 encuestados afirman que su deuda familiar seguirá en aumento en los próximos 12 meses.

Por su parte, un 40% de los encuestados señaló que las deudas familiares están afectando directamente su salud, indicando que actualmente les cuesta mantenerse a flote. Mientras que un 67% cree que una buena planificación presupuestaria podría resolver el problema; sin embargo, 1 de cada 5 asegura que no estará dispuesto a sacrificar sus gastos discrecionales para salir de sus deudas.

Según datos de la FED de Nueva York, la mayoría de las deudas acumuladas en los hogares estadounidenses provienen de hipotecas y préstamos de automóviles, estudiantiles y tarjetas de crédito.

“Es importante recordar que la guerra en Irán no comenzó hasta finales de este trimestre, y algunos indicadores tempranos apuntan a que serán tiempos difíciles. La mejor manera de prepararse para una posible turbulencia económica es presupuestar, ahorrar y amortizar la mayor cantidad de deuda posible ahora”, destaca Kiernan.

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