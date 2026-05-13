Precios al productor en EE.UU. aumentaron un 1.4% en abril, la mayor ganancia mensual desde 2022

De acuerdo con datos publicados este miércoles por el Departamento de Trabajo, el índice de precios al productor en Estados Unidos aumentó durante el mes de abril un 1.4%, la mayor ganancia mensual registrada desde el 2022, ubicando a la inflación mayorista en un 6% interanual, el nivel más alto en más de tres años.

Según el reporte, el repunte de los precios al productor se da en un momento de mucha tensión económica con el aumento de los costos de la energía ante el desarrollo de la guerra en Irán, lo que ha provocado que las empresas comiencen a trasladar los costos adicionales a las facturas de los estadounidenses.

Los mayores aumentos de la inflación se observaron en el sector de servicios y bienes; tan solo entre el mes de marzo y abril, los precios de la energía aumentaron un 7.8% en comparación con el 22.7% del año pasado.

El costo de la gasolina fue el factor predominante en el informe; actualmente, llenar el tanque le puede costar a los estadounidenses más de $4.50 por galón, lo que representa un aumento de aproximadamente el 50% desde el inicio del conflicto en Oriente Medio que provocó el cierre del estrecho de Ormuz.

Por su parte, los precios básicos de los alimentos y energía aumentaron un 1% en comparación con el mes de marzo y un 5.2% desde abril del año pasado.

Para Carl Weinberg, economista jefe de High Frequency Economics, este último informe, tanto de la inflación como de los precios al productor, hará sonar las alarmas a la Reserva Federal y avivará el debate sobre la asequibilidad. “Los resultados superan con creces las expectativas, por lo que esta actualización también hará sonar las alarmas en los mercados financieros”, dijo a AP.

Por su parte, Ben Ayers, economista sénior de Nationwide, señaló que “el repunte de los precios de los insumos presagia nuevos aumentos en los precios al consumidor en mayo. Prevemos que el ala más restrictiva del FOMC abogará por una pausa prolongada en las tasas de interés, incluso cuando el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, probablemente prefiera bajarlas con el tiempo”, comentó a Reuters.

Esta semana, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) también publicó los datos de inflación, indicando que el índice de precios al consumidor aumentó un 0.6% en abril, ubicando la inflación interanual en los 3.8%.

Aunque muchos economistas coinciden en que la solución ante los elevados precios es llegar a un acuerdo con Irán, ya que esto aliviará las tensiones geopolíticas y devolverá la confianza en el mercado.

Este martes, el mandatario estadounidense Donald Trump sorprendió con sus declaraciones al expresar que actualmente “las dificultades financieras de los estadounidenses no son un factor clave para la toma de decisiones”, dijo asegurando que en lo único que piensa es que “no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”. Eso es todo. Eso es lo único que me motiva”, afirmó.

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