Análisis revela que uno de cada cinco jubilados en EE.UU. está buscando empleo por necesidad económica

El aumento del costo de vida está presionando cada vez más el presupuesto de los hogares estadounidenses, lo que ha llevado a que muchas personas de la tercera edad jubiladas tengan la necesidad de buscar un empleo para poder llegar a fin de mes.

Según un informe publicado por el Centro de Investigación Pew respaldado por datos laborales federales, indicó que la necesidad económica es el principal factor de esta decisión, ya que la mayoría de estos adultos mayores empleados no buscan un empleo por elección, sino para cerrar la gran brecha entre sus ingresos provenientes del Seguro Social y sus gastos mensuales.

Actualmente, un jubilado obtiene entre $2,000 y $5,000 mensuales; no obstante, con el aumento por la inflación de alimentos, bienes, servicios, atención y seguro médico, deudas, entre otros muchos, aseguran que el beneficio es insuficiente para cubrir sus gastos.

Análisis de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anticipan que la fuerza laboral entre las personas de la tercera edad aumentará hasta un 97% en 2030, siendo de los niveles más altos. Y esto se debe a que muchos adultos mayores están llegando a los años dorados sin respaldo económico suficiente para jubilarse cómodamente.

Un estudio desarrollado por Economist Enterprise también destacó que gran parte de los estadounidenses prevén trabajar al menos cuatro años más antes de solicitar la jubilación con el propósito de seguir cubrir sus gastos básicos.

Al respecto, Matt Bahl, vicepresidente de Financial Health Network, comentó que “cuando se tienen dificultades financieras a diario, es difícil concentrarse en sus objetivos a largo plazo”, dijo.

Otro factor clave es que no hay suficientes ahorros para jubilarse financieramente seguros. La empresa de nóminas Dayforce indicó en un análisis reciente que hay una elevada tendencia entre los adultos de la tercera edad sobre la caída de sus tasas de cotización y ahorros; la mayoría de los casos son en hogares de clase media.

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