El elevado costo de vida podría estar presionando a los estadounidenses a retrasar su jubilación, según un informe

Cada vez más adultos mayores cercanos a la edad mínima de jubilación se están sintiendo presionados a prolongar unos cuantos años más su retiro, y es que el elevado costo de vida los ha llevado a cuestionarse si jubilarse anticipadamente es una buena decisión o no.

De acuerdo con una nueva investigación desarrollada y publicada recientemente por Economist Enterprise, actualmente, ante los elevados precios de los alimentos, bienes, servicios, atención médica, entre otros, los estadounidenses anticipan seguir trabajando al menos cuatro años más antes de la jubilación para poder cubrir sus gastos básicos.

Al respecto, Matt Terry, director de proyecto de Economist Enterprise, comentó que actualmente los estadounidenses están dispuestos a sacrificar sus objetivos a largo plazo por algunas de sus necesidades a corto plazo, y eso probablemente contribuye al retraso en la jubilación, dijo a CBS.

Según la investigación basada en una encuesta a 2,063 trabajadores estadounidenses a tiempo completo, los jóvenes que pertenecen a la Generación Z son los más pesimistas en cuanto a la jubilación, quienes anticipan que podrían retirarse entre 2 a 5 años más tarde del promedio, mientras que los de la Generación X señalan que pospondrán su jubilación entre 3 a 9 años más.

La mayoría relacionó sus perspectivas de jubilación con el costo de vida actual y las dificultades económicas, y estas decisiones están modificando los planes de jubilación.

Sin embargo, retrasar el retiro hasta la edad máxima no es tan mala opción, ya que quienes anticipan la jubilación pueden perder hasta el 30% del beneficio mensual, mientras que aquellos que la posponen pueden obtener más del 100% del beneficio todos los meses, pero esto dependerá de los objetivos del jubilado.

¿Qué está pasando con los ahorros para la jubilación?

Otra tendencia que también está llamando la atención entre los jubilados es la de la reducción de los ahorros para la vejez. Según un análisis reciente publicado por la empresa de nóminas Dayforce, la tasa de cotización cayó al 8.9% entre los trabajadores de tiempo completo en 2025, en comparación con el 9.2% del año anterior, y de acuerdo con la investigación, al menos 1 de cada 4 empleados disminuyó sus contribuciones anuales a sus cuentas 401(k).

“Cuando se tienen dificultades financieras a diario, es difícil concentrarse en sus objetivos a largo plazo. Estamos viendo las graves consecuencias para las personas de ingresos medios; esto evidencia la crisis de asequibilidad”, comentó Matt Bahl, vicepresidente de Financial Health Network.

El objetivo principal para muchos trabajadores en sus años dorados es que puedan vivir cómodamente, y para ello tendrían que alcanzar el “monto mágico” en ahorros que recientemente se actualizó a $1,46 millones de dólares, según una encuesta publicada por Northwestern Mutual.

No obstante, las expectativas de jubilarse cómodamente se están volviendo cada vez más lejanas y, en cambio, muchos aseguran que ahora se ha vuelto todo un desafío. Un informe de AARP destacó que hoy día cerca de 38 millones de estadounidenses mayores de 50 años están buscando empleo o siguen trabajando, y la razón principal de ello es el elevado costo de vida, por lo que cumplir con el “monto mágico” es cuesta arriba.

Incluso muchos trabajadores, para sortear las dificultades económicas actuales, están optando por hacer retiros anticipados de sus cuentas de ahorro; es decir, los estadounidenses están recurriendo a sus planes de retiro 401(k) para cubrir algunas facturas actuales.

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