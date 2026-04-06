Encuesta revela cuál es el “monto mágico” que pretenden los estadounidenses en sus ahorros para jubilarse

El elevado costo de vida sigue aumentando el “monto mágico” que pretenden los estadounidenses en sus ahorros para jubilarse con cierta tranquilidad y comodidad financiera, según reveló una reciente encuesta desarrollada por Northwestern Mutual, que señala que la cifra ya superó a la del año pasado.

Para establecer el monto, la organización financiera estadounidense llevó a cabo una encuesta con 4,375 personas en edades laborales, a las cuales se les preguntó cuánto es su monto ideal para la jubilación, destacando que para 2026, $1,46 millones de dólares sería la cifra promedio para retirarse financieramente estable; esto supera los $1,26 millones de dólares que se consideraron en 2025.

Aunque el monto puede ser subjetivo, esto depende del estilo de vida que pretenda tener el adulto mayor durante su jubilación, ya que se deben contemplar varios aspectos, desde la cobertura de sus necesidades básicas y personales, atención médica, hobbies o pasatiempos, ciudad en la que desee retirarse e incluso mantenimiento de las propiedades y bienes.

Jubilarse cómodamente se está convirtiendo en un desafío

Sin embargo, independientemente de las necesidades que desee cubrir un jubilado en sus años dorados con sus ahorros, un análisis desarrollado por AARP a principios de este año señaló que actualmente jubilarse cómodamente se está convirtiendo en un gran desafío, porque el elevado costo de vida les está impidiendo cada vez más cubrir sus gastos diarios.

La situación económica para el promedio de la población ha provocado que aproximadamente 38 millones de estadounidenses mayores de 50 años continúen en el mercado laboral por la falta de ahorros.

Por su parte, la empresa de gestión de capital humano Dayforce indicó a finales del año pasado que cada vez menos trabajadores están ahorrando para su jubilación, lo que muestra un panorama realmente preocupante sobre la seguridad social. Según el informe, la tasa de participación para planes de jubilación disminuyó en 2025 al 52% en comparación con el 58% del 2022.

La falta de ahorros es la realidad de muchos los jubilados hoy día; una investigación de NerdWallet destacó que solo el 5% de los adultos mayores cercanos a la jubilación tienen ahorrado al menos un millón de dólares. El análisis indicó que el ahorro promedio entre los 55 y 64 años alcanza los $185,000.

Para John Roberts, director de campo de Northwestern Mutual, la incertidumbre sobre la inflación, el mercado laboral y la economía en general está ejerciendo fuerte presión sobre los presupuestos de los hogares estadounidenses. “Reconocemos que existe una necesidad, pero no se están tomando las medidas suficientes”, agregó.

Sigue leyendo: