Menos trabajadores están preparados para la jubilación, según informe

De acuerdo con un análisis desarrollado y publicado recientemente por la empresa de gestión de capital humano Dayforce se reveló que cada vez menos trabajadores están ahorrando para su jubilación.

La brecha de jubilación que expone el informe indicó que solo aquellos trabajadores que ganan más ingresos son los que están realizando aportaciones a sus años de retiro, lo que dibuja un panorama preocupante en torno a la seguridad social.

Los analistas destacaron que esto representa “la visión más completa hasta la fecha del estado real de la seguridad de la jubilación en Estados Unidos”. Los datos analizados para la investigación pertenecen a millones de registros desde 2021 y 2024 provenientes de empresas de inversión individuales.

Dayforce detalló en el análisis que la tasa de participación para planes de jubilación disminuyó al 52% el año pasado en comparación con los 58% del 2022, y solo aquellos trabajadores que ganaban salarios por encima de los $150,000 dólares son los que registraron más participación en los ahorros de retiro.

Para Jason Rahlan, director global de sostenibilidad e impacto de Dayforce “casi todos esos beneficios han ido a parar a los trabajadores con mayores ingresos. Debería servir como una llamada de atención y un llamamiento a la acción”, dijo.

Sin embargo, el análisis se expone en un momento económico incierto para muchos estadounidenses que solo cuentan con salarios promedios en medio de una elevada tasa inflacionaria que ha causado la subida de precios en alimentos, bienes y servicios y que presiona a muchos hogares a ajustar sus presupuestos para llegar a fin de mes mientras tratan de pagar sus facturas y ahorrar para el futuro.

En el informe también se determinó que la generación más mayor es la que se está quedando rezagada con sus ahorros para la jubilación, ya que la participación de la generación Z para planes de retiro aumentó entre el 2022 y 2024 al 68%, mientras que los Millennials también mostraron una participación aún más alta con 80%, esto quiere decir que entre las generaciones más jóvenes existe un interés de apostar por una jubilación más segura.

Sigue leyendo: