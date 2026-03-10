¿Cómo extender su pago del Seguro Social manteniendo las facturas al día y ahorrando dinero?

Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores jubilados reciben sus pagos de pensiones del Seguro Social; la mayoría depende totalmente de estos cheques mensuales, por lo que extender este dinero durante todo el mes es crucial.

Para este año, el ajuste del costo de vida (COLA) fue de 2.8%, equiparando los pagos de los jubilados con los de la elevada inflación; sin embargo, para muchas personas de la tercera edad, los precios de los alimentos, bienes, servicios y seguro médico presionan sus bolsillos y llegar a fin de mes con el pago de la jubilación es toda una odisea.

Mantener las facturas al día mientras se ahorra para los gastos inesperados puede ser frustrante; no obstante, hay maneras en las que se pueden estirar los cheques del Seguro Social sin necesidad de sacrificar otros gastos, y aquí te damos algunos consejos sobre cómo hacerlo.

Los pagos más grandes para sus fechas de cobro

El Seguro Social tiene un cronograma de pago que se publica mensualmente; es necesario saber las fechas de pago, ya que de esta manera podrá administrarse mejor durante ese mes.

La entidad divide a los jubilados en tres grupos dependiendo de su fecha de nacimiento. Por lo general, los pagos inician el segundo miércoles de cada mes con los nacidos entre los días 1 y 10; el miércoles siguiente les corresponde a los nacidos entre los días 11 y 20, y finalmente los últimos en cobrar son los que cumplen entre los días 21 y 31 de cualquier mes. Conocer esta dinámica de pago le hará organizar mejor sus finanzas.

Si realiza sus compras justo después de obtener su pago de la SSA, evitará recurrir a sus ahorros o gastos innecesarios en sus tarjetas de crédito; también se pueden programar las fechas del pago de sus facturas para el momento de su cobro y de esta manera evitar recargas.

Opte por programas de asistencia

No todos los jubilados reciben la misma cantidad en sus cheques mensuales; los montos varían dependiendo de la edad de jubilación y pueden ir desde los $2,000 a $5,000. En caso de recibir el monto mínimo, hay programas de asistencia social que le podrían ayudar a reducir los pagos de las facturas del hogar, como es el caso del Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP).

También se puede solicitar la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que proporciona mensualmente pagos a las personas de bajos ingresos para la compra de alimentos en cadenas minoristas y supermercados autorizados.

Dentro de la SSA, está el Programa de Seguridad de Ingresos Suplementarios (SSI), dirigido a adultos mayores discapacitados de bajos ingresos o jubilados menores de 65 años; envía pagos mensuales de hasta $1,400.

Todos estos programas son un complemento que permite que el dinero mensual que recibe del Seguro Social pueda estirarse y llegar holgadamente a la otra fecha de cobro.

Revisa sus gastos discrecionales

Si busca ahorrar un poco más cada mes, es importante también determinar cuáles son sus gastos; muchas veces los cargos silenciosos, pero recurrentes, terminan siendo un agujero en su presupuesto mensual. En este caso, se podría evaluar, por ejemplo, si las suscripciones de streaming, entre otras, son necesarias.

Sigue leyendo.