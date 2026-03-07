Seguro Social: este miércoles comienzan los pagos de $2,000 de marzo

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos están por recibir su pago mensual de marzo. Esta semana inicia el ciclo de depósitos que la Administración del Seguro Social (SSA) utiliza cada mes para distribuir los beneficios a jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes. El primer grupo recibirá su dinero este miércoles.

La SSA administra pagos para más de 70 millones de personas en todo el país. El monto que recibe cada beneficiario depende de su historial laboral y del tipo de beneficio que obtiene. Sin embargo, actualmente, el pago promedio para trabajadores jubilados ronda los $2,074.53 dólares mensuales.

Pero este pago promedio no aplica para todos los tipos de beneficiarios. Por ejemplo, los trabajadores con discapacidad reciben en promedio $1,633.48 dólares al mes, mientras que los beneficios para sobrevivientes promedian $1,622.32 dólares.

Cómo funciona el ciclo de pagos de los miércoles

La mayoría de los beneficiarios recibe su dinero a través del llamado sistema de tres miércoles. Esto significa que los pagos se distribuyen en el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes.

La fecha específica depende del día de nacimiento del trabajador cuyos impuestos al Seguro Social generaron el beneficio.

Para marzo de 2026, el calendario quedó organizado de la siguiente forma:

Nacidos del 1 al 10: miércoles 11 de marzo

Nacidos del 11 al 20: miércoles 18 de marzo

Nacidos del 21 al 31: miércoles 25 de marzo

Este sistema permite que los depósitos se distribuyan en diferentes días del mes y evita que todos los pagos se procesen al mismo tiempo, lo que podría generar mayor probabilidad de inconvenientes ante la magnitud de personas beneficiarias.

Quién recibe el pago este miércoles 11 de marzo

El primer pago del ciclo llegará el miércoles 11 de marzo y ese día recibirán su beneficio los jubilados, personas con discapacidad y otros beneficiarios que nacieron entre el día 1 y el día 10 de cualquier mes.

Existe un detalle importante. Si una persona recibe el beneficio utilizando el historial laboral de otra persona, por ejemplo, el de un cónyuge, entonces la SSA toma en cuenta la fecha de nacimiento de ese trabajador, no la del beneficiario.

Quiénes quedan fuera de este calendario

No todos los beneficiarios siguen el sistema de los tres miércoles. Hay dos grupos que reciben su dinero en otra fecha.

El primero incluye a quienes comenzaron a cobrar el Seguro Social antes de mayo de 1997. El segundo está formado por personas que reciben beneficios del Seguro Social y también el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

En ambos casos, los pagos de marzo se enviaron el martes 3 de marzo.

Cómo se entregan los pagos

Por disposición oficial, la SSA utiliza principalmente dos métodos para enviar los beneficios desde el 2025 para evitar el uso de cheques en papel.

El más común es el depósito directo en la cuenta bancaria del beneficiario. Esta opción permite que el dinero llegue automáticamente el día programado.

La otra alternativa es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito diseñada para recibir pagos federales.

Si no tuvieras algunas de estas opciones, comunícate a una de las oficinas del SSA a través de su número telefónico 1-800-772-1213 o su sitio web para revisar la manera de cambiar tu método de pago, ya que podrías tener problemas para recibir tu pago si aún esperas un cheque en papel.

