¿Costco exige “ropa doble” a sus clientes en sus tiendas?

Imagina que un cliente entra a una tienda en un día caluroso de verano: lleva las sandalias en la mano (o sea, va descalzo) y solo una camiseta ligera mientras recorre los pasillos buscando ofertas. Para algunos compradores esto podría parecer normal. Sin embargo, en las tiendas de Costco esa situación podría generar un problema. En redes sociales comenzaron a circular dudas sobre un supuesto requisito de “ropa doble” para entrar a sus almacenes, ¿es eso cierto? Te lo explicamos.

La respuesta corta es sí, pero no se trata de una regla complicada. La empresa confirmó que todos los clientes deben cumplir con una política básica de vestimenta mientras se encuentren dentro de sus tiendas. Esta norma forma parte de las condiciones que los socios aceptan cuando obtienen su membresía para comprar en la cadena.

Según la política publicada por la empresa, los clientes deben llevar camisa y zapatos en todo momento mientras estén en las instalaciones.

“Las camisas y los zapatos deben usarse en la propiedad de Costco en todo momento”, señala el sitio de Privilegios y condiciones de los miembros de Costco.

Este requisito es lo que algunos usuarios en internet comenzaron a llamar la regla de “ropa doble”. En realidad, el término solo hace referencia a que se deben usar dos prendas básicas: una prenda superior, como camiseta o camisa, y algún tipo de calzado.

La empresa señala que esta norma se aplica en todas sus tiendas. El objetivo es mantener un ambiente cómodo y apropiado tanto para los clientes como para los empleados que trabajan en los almacenes.

Además, los trabajadores de la tienda tienen la autoridad para negar el acceso o el servicio a cualquier persona que no cumpla con estas reglas mientras se encuentre dentro del establecimiento. Esto significa que un cliente podría ser invitado a salir si intenta comprar sin camisa o sin zapatos.

La política de vestimenta forma parte de un conjunto más amplio de reglas para quienes tienen membresía en la cadena. Por ejemplo, los socios pueden ingresar con niños y también llevar hasta dos invitados al almacén. Sin embargo, siguen siendo responsables de ellos en todo momento mientras estén dentro de la tienda.

También existen otras normas que muchos clientes quizá no conocen. Una de ellas es que no se permiten mascotas dentro del almacén, salvo en casos específicos como animales de servicio autorizados.

Otra regla importante es que no se puede prestar la tarjeta de membresía a otra persona. La tarjeta es personal y está vinculada al socio registrado.

Además, la empresa indica que se reserva el derecho de revisar ciertos objetos cuando los clientes entran o salen de la tienda. Esto puede incluir mochilas, portafolios o bolsas. La medida forma parte de los procedimientos de seguridad del almacén.

La compañía también aclara que puede negar la entrada a cualquier persona si considera que no está cumpliendo con las políticas del establecimiento. En casos extremos, incluso podría cancelar una membresía si se violan repetidamente las normas.

Para la mayoría de los compradores, cumplir con estas reglas no representa ningún problema. Usar camisa y zapatos es algo que la mayoría de las personas ya hace al salir de casa. Sin embargo, la empresa recuerda que estas normas existen para mantener el orden dentro de sus tiendas. Como podemos asumir: cuando surge una regla, que parece debe ser más de sentido común, muy posiblemente se establece porque que alguien en algún momento no la ejecutó.

Y, más allá de Costco, siempre sal con ropa a la calle, por el bien de todos.

