Amazon agrega el servicio de entrega en 1 hora en EE.UU.

El comercio minorista sigue en pleno crecimiento en busca de liderar las preferencias de los consumidores. Amazon está dando un paso más en su apuesta por las entregas ultrarrápidas en Estados Unidos, al incorporar envíos en tan solo una hora en distintas ciudades para no quedarse al margen en las ventas en línea y en su competencia directa con Walmart.

De acuerdo con un comunicado de Amazon, los clientes ahora pueden acceder a más de 90,000 productos con opciones de entrega en una o tres horas. Entre los artículos disponibles destacan productos esenciales del hogar, artículos de salud y belleza, medicamentos de venta libre, así como categorías populares como electrónicos, ropa, juguetes y artículos para el hogar.

El servicio de entrega en una hora ya está disponible en cientos de ciudades y localidades en Estados Unidos. Incluye zonas metropolitanas como Los Ángeles, Chicago, Houston y Washington, D.C., además de ciudades más pequeñas como Des Moines, Boise y American Fork, señala la empresa de Jeff Bezos.

Por su parte, la entrega en tres horas alcanza más de 2,000 ciudades y comunidades en todo el país.

“Nuestros clientes están más ocupados que nunca y buscan nuevas formas de ahorrar tiempo sin que sus hogares dejen de funcionar”, comentó Udit Madan, vicepresidente sénior de Operaciones Mundiales de Amazon, en el comunicado de la empresa. “Vimos la oportunidad de utilizar nuestra experiencia operativa única y nuestra red de distribución para facilitarles la vida a nuestros clientes y, al mismo tiempo, ofrecer aún más ventajas a los miembros Prime”.

Los usuarios pueden identificar fácilmente los productos elegibles dentro de la plataforma, luego de que Amazon ha integrado etiquetas visibles junto a los artículos, así como filtros de búsqueda específicos con opciones como “en 1 hora” o “en 3 horas”. También se habilitó una página especial para explorar estos envíos rápidos en las zonas donde están disponibles.

La compañía aclara que este servicio de entrega en una o tres horas está disponible para cualquier cliente con un costo adicional. Para miembros Prime, el envío en una hora tendrá una tarifa de $9.99 dólares y el de tres horas en solo $4.99 dólares. En tanto, para los clientes sin suscripción, los precios ascienden a $19.99 y $14.99 dólares, respectivamente.

“Nos complace anunciar que, dos décadas después del lanzamiento de Prime, seguimos innovando para agilizar aún más las entregas, manteniendo los mismos precios bajos de siempre y la amplia selección que caracterizan a Amazon”, aseguró Madan.

Estos nuevos modelos de entregas rápidas no sustituyen el beneficio Prime de entrega el mismo día sin costo en pedidos elegibles; solo son una oferta más que la tienda ofrece a los clientes que deseen que sus compras lleguen más pronto.

Este avance es parte de una estrategia más amplia de la compañía para optimizar su red logística. Amazon ha reforzado sus centros de distribución del programa “Same-Day Delivery” (Entregas el mismo día), que funcionan como hubs integrados donde se gestionan todas las etapas del pedido. Este modelo permite acelerar procesos como selección, clasificación y envío.

Desde su lanzamiento en 2015, el servicio de entregas el mismo día ha crecido significativamente, alcanzando más de 9,000 ciudades en Estados Unidos. Ahora, con estas nuevas opciones, la empresa busca reducir aún más los tiempos de espera y adaptarse a diferentes necesidades de consumo.

Empresas como Walmart, así como plataformas de entrega rápida, están ampliando sus capacidades para ofrecer envíos en cuestión de horas. En este contexto, Amazon continúa invirtiendo en tecnología, incluyendo pruebas con entregas en menos de 30 minutos a través de programas piloto.

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