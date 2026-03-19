Precio del dólar en México hoy, 19 de marzo 2026: cómo afectó la decisión de la Fed

El tipo de cambio en México se mantiene bajo control este 19 de marzo de 2026, pero con señales claras de ajuste tras la más reciente decisión de política monetaria en Estados Unidos. El precio del dólar refleja una ligera presión sobre el peso mexicano, en un contexto donde los mercados siguen atentos a la postura de la Reserva Federal y al entorno internacional.

Al inicio de la jornada de este jueves, el dólar estadounidense se cotizó en $17.8678 pesos mexicanos, con un avance marginal de 0.08%. Este movimiento indica un leve retroceso de la moneda mexicana, aunque dentro de un rango estable. A lo largo del día, el tipo de cambio ha oscilado entre $17.7783 y $17.9600 pesos, sin episodios de alta volatilidad.

En perspectiva, el comportamiento sigue siendo moderado: en la última semana el dólar apenas sube 0.03%, mientras que en el último mes acumula un alza de 3.56%. A pesar de ello, en el balance anual el peso mantiene una apreciación cercana al 11%.

El tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México se ubicó en $17.669 pesos. Este valor funciona como referencia oficial para operaciones financieras y contratos en el país. En términos generales, el nivel actual sigue siendo competitivo para empresas y personas que requieren dólares.

En ventanillas bancarias, las diferencias entre instituciones siguen siendo relevantes:

BBVA ofrece alrededor de $17.02 pesos en compra y $18.15 pesos en venta .

ofrece alrededor de $17.02 pesos en compra y . Banco Azteca se compra el dólar en $16.90 pesos y venta ronda los $18.40 pesos .

se compra el dólar en $16.90 pesos y . Afirme la compra ronda los $16.90 pesos y $18.40 pesos la venta.

El comportamiento reciente del dólar no puede entenderse sin la decisión de la Reserva Federal (Fed). El banco central estadounidense optó por mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de 3.50% a 3.75%, en medio de un entorno marcado por la inflación y tensiones geopolíticas.

“A corto plazo, el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general“, afirmó Jerome Powell, el presidente de la Fed. “Es muy pronto para conocer los efectos de la guerra en la economía”.

La decisión de la Fed tiene un impacto directo en el tipo de cambio. Cuando las tasas en Estados Unidos se mantienen elevadas, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas, incluido el peso mexicano. Esto ocurre porque los inversionistas buscan mayores rendimientos en activos denominados en dólares, reduciendo la demanda por monedas emergentes.

Además, la incertidumbre global, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios del petróleo, refuerza la cautela en los mercados. En este escenario, el peso mexicano ha mostrado resiliencia, pero no está exento de presiones externas.

A pesar del ligero avance del dólar, el comportamiento del peso sigue siendo sólido en el largo plazo. El tipo de cambio actual se mantiene por debajo de los niveles observados en el último año, cuando llegó a superar los 21 pesos por dólar. Esto refleja una base económica relativamente estable.

También te puede interesar: