Amazon registró el mayor número de ventas en 2025 superando a Walmart

El gigante del comercio electrónico, Amazon, rompió la marca de 13 años ante la cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, posicionándose en 2025 como la empresa con mayor venta durante ese año.

De acuerdo con los datos registrados el año pasado, Amazon alcanzó los $717 mil millones de dólares en ventas en comparación con los $713 mil millones de dólares en ventas registrados por Walmart.

La compañía fundada en 1994 por Jeff Bezos logró el año pasado obtener $129 mil millones de dólares por las ventas, debido a su innovadora división “Amazon Web Services”, que trabaja con inteligencia artificial. También generó $464,000 millones de dólares de las ventas en sus tiendas físicas y en línea y más de $100,000 millones de dólares por publicidad y suscripciones en Prime.

Por su parte, las ventas de Walmart fueron por las compras en tiendas físicas y plataforma en línea, las cuales crecieron en el último trimestre un 4.6 %, y ahora con John Furner como director ejecutivo, las acciones han superado el billón de dólares, siendo el primer minorista en alcanzar esa cifra, además de trasladar su cotización al Nasdaq.

Al respecto, Furner declaró que “el ritmo de cambio en el comercio minorista se está acelerando, y nuestros resultados financieros demuestran que no solo estamos adoptando este cambio, sino que lo estamos liderando”, dijo.

A pesar de que Amazon encabeza la lista en registro de mayores ventas, Walmart sigue estando a la cabeza del negocio minorista frente a sus rivales como Target, Costco o Sam’s Club, ya que impulsa la compra de los hogares de clase media con sus ofertas y descuentos.

