Gigante vitivinícola de Napa Valley anuncia cierre de instalaciones y se une a la ola de despidos en EE.UU.

Recientemente, el gigante vitivinícola de Napa Valley, Gallo, anunció el cierre de sus instalaciones en el Área de la Bahía con el despido de al menos 100 empleados debido a un cambio en sus operaciones.

“Como parte de este proceso, tomamos la difícil decisión de reducir ciertas operaciones en la región vinícola. Estos cambios se deben a la dinámica del mercado, la evolución de la demanda de los consumidores y la capacidad disponible en nuestras bodegas”, dijo un portavoz de Gallo.

En el comunicado se detalla que la compañía, conocida por ser uno de los mayores productores de vino del mundo, cerrará permanentemente sus bodegas Ranch Winery, ubicada en Santa Helena, así como la de Louis M. Martini y la sala de catas Orin Swift, además de J Vineyards y Frei Ranch en Healdsburg, lo cual en total generará aproximadamente 100 despidos.

“GALLO está alineando partes de nuestras operaciones con nuestra estrategia comercial a largo plazo para asegurarnos de mantenernos bien posicionados para el éxito futuro”, destacó el portavoz de la compañía, al tiempo que señaló que los empleados afectados tendrán paquetes de indemnización y oportunidades para otros roles en la empresa.

Con este anuncio, la compañía fundada en 1933, que actualmente posee unas 100 marcas de vino diferentes en el mundo, se une a la ola de despidos en Estados Unidos; en su caso, las preocupaciones giran en torno a una caída en el consumo de alcohol que ha provocado la disminución de sus ventas.

Según una encuesta desarrollada a mediados del 2025 por Gallup, reveló que solo el 50 % de los adultos estadounidenses consumen bebidas alcohólicas, siendo este uno de los porcentajes más bajos en años.

