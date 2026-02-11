Walmart es acusado de vender productos falsificados de Estée Lauder

Este martes, la icónica marca de lujo Estée Lauder demandó ante un tribunal federal a la cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, alegando que ha vendido en sus tiendas versiones falsas de sus productos de cuidado personal.

De acuerdo con los detalles de la demanda, el minorista tiene productos que “llevan marcas que son idénticas, sustancialmente indistinguibles o confusamente similares a los productos con marcas registradas de Estée Lauder”, afirmó la compañía especializada en artículos de alta gama para el cuidado de la piel, maquillaje y fragancias.

Entre los productos que alegan que Walmart ha vendido versiones falsificadas se encuentran:

Cepillos para el cabello Aveda

Cremas para la piel de Clinique

Lociones/humectantes La Mer

Fragancias Le Labo

Fragancias de Tom Ford

Estas marcas también figuran como demandantes. Según Estée Lauder, el minorista tenía conocimiento que la venta de estos artículos infringe sus marcas ya registradas y que, además, la cadena no hace lo suficiente para que los productos que se venden en línea sean realmente auténticos.

En este sentido, la compañía exige indemnización por daños y además solicita a Walmart dejar de vender de inmediato los artículos mencionados o algunos otros que lleven la marca ya registrada.

