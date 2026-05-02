Árbitro de la liga dominicana de baloncesto sufrió ACV en pleno juego

Un partido de la Liga Nacional de Baloncesto en República Dominicana se vio interrumpido de forma inesperada tras una emergencia médica que obligó a detener las acciones en la cancha. El árbitro Erick Martínez colapsó durante el encuentro entre los Reales de La Vega y los Héroes de Moca, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) mientras cumplía con sus funciones.

La situación generó una rápida reacción dentro del recinto. Jugadores de ambos equipos, junto con personal médico presente, acudieron de inmediato para asistir al juez, quien fue retirado del lugar en estado de coma antes de ser trasladado a un centro de salud en La Vega, una ciudad de la región central de la nación caribeña.

Horas después, la Liga Nacional de Baloncesto informó sobre la evolución del árbitro mediante un comunicado oficial. De acuerdo con el reporte, Martínez permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde continúa bajo observación médica con un pronóstico reservado, aunque dentro de un cuadro clínico estable, reportó El Nacional.

Anoche, durante el partido Reales-Héroes en La Vega, se vivió un momento de mucho nerviosismo y preocupación cuando el árbitro Erick Martínez comenzó a caminar con dificultad y parecía perder el conocimiento, lo que obligó a recibir atención inmediata por parte del staff de ambos… pic.twitter.com/Jxvm0jX76d — Antonio Puesán (@antoniopuesan) May 2, 2026

Atención médica y reacción en el entorno deportivo

El incidente ocurrió la noche del viernes en medio del desarrollo del partido, obligando a suspender la labor arbitral en ese momento. La atención inicial en la cancha resultó clave para estabilizarlo antes de su traslado al hospital.

Según información de prensa, el árbitro sigue recibiendo cuidados especializados mientras permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su condición es monitoreada constantemente por el equipo médico encargado.

El doctor Luis Reyes ofreció detalles sobre el estado de salud del árbitro Erick Martínez, quien sufrió un desmayo la noche de ayer durante un partido de la @lnbrdoficial @realesdelavega pic.twitter.com/YsgJAUIQtY — Fiebruces Radio Show (@fiebrucesrs) May 2, 2026

Familiares también se pronunciaron sobre su estado. William Ramos, tío de Martínez y entrenador del Club Mauricio Báez, confirmó que el árbitro está siendo atendido en un centro hospitalario de La Vega, donde continúa su proceso de recuperación.

El episodio generó preocupación dentro del entorno del baloncesto dominicano, especialmente por la gravedad del cuadro presentado en pleno desarrollo de un evento deportivo. La intervención inmediata de quienes estaban en la cancha permitió actuar con rapidez ante una situación crítica.

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