Luka Doncic no estaría listo para serie de segunda ronda de playoffs

Los Angeles Lakers avanzaron a la siguiente fase de los playoffs tras eliminar a Houston Rockets, pero el panorama no es completamente favorable de cara a la semifinal de la Conferencia Oeste. La situación física de Luka Doncic mantiene en alerta al equipo, ya que su regreso a la duela no parece inminente.

El base esloveno continúa en proceso de recuperación por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva, lesión sufrida el pasado 2 de abril durante un encuentro ante Oklahoma City Thunder. A un mes exacto de ese episodio, su evolución sigue siendo lenta y sin avances significativos en su carga de trabajo.

De acuerdo con el periodista Brian Windhorst de ESPN, el jugador aún no está cerca de volver. “No tengo idea de cómo estará Luka dentro de 14 días, pero lo más probable es que no lo veamos al inicio de esta serie, quizá al menos durante otra semana o diez días como mínimo”, explicó.

Ese diagnóstico coincide con su estado actual, ya que Doncic ni siquiera ha comenzado entrenamientos de tres contra tres, una etapa clave antes de recibir autorización médica para competir. El tiempo estimado de recuperación para este tipo de lesión varía entre tres y ocho semanas, dependiendo de la gravedad.

Windy on Luka possibly returning:



"He's not close. Most likely you're not gonna see Luka Doncic at the front end of this series maybe at least for another week to 10 days on the minimum. So the Lakers are gonna have a reality they're gonna have to do it without (him)" pic.twitter.com/bACw4czZvI — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) May 2, 2026

Lakers ajustan su estrategia sin su principal figura

El calendario ofrece cierto margen. La serie frente a Oklahoma City Thunder comenzará con algunos días de descanso previos, lo que podría jugar a favor del proceso de rehabilitación. En caso de extenderse hasta un séptimo partido, programado para el 18 de mayo, el periodo total desde la lesión superaría las seis semanas.

Durante la temporada regular, Doncic fue el referente ofensivo del equipo angelino. Promedió 33,5 puntos y 8,3 asistencias en 64 partidos como titular, cifras que reflejan su peso dentro del sistema. Su ausencia obliga a modificar el enfoque del equipo en una instancia decisiva.

En este contexto, figuras como LeBron James y Austin Reaves asumen mayor protagonismo. Este último ya regresó a la actividad en la serie anterior, luego de perderse cuatro semanas por una lesión en el oblicuo, lo que representó un refuerzo importante para el equipo en la recta final ante Houston.

No es la primera vez que Doncic enfrenta un escenario similar en postemporada. En la campaña 2021-22, se perdió los primeros tres juegos de la serie de primera ronda con Dallas Mavericks frente a Utah Jazz debido a una lesión en la pantorrilla.

Mientras tanto, el desafío inmediato no es menor. Oklahoma City dominó los enfrentamientos directos durante la temporada regular, ganando los cuatro partidos, tres de ellos por márgenes superiores a 29 puntos.

Los Lakers deberán competir sin su principal generador de juego, al menos en el arranque de la serie, mientras el equipo médico evalúa la evolución del esloveno.

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