El aumento en los precios de la gasolina consumiría tu reembolso de impuestos: análisis

El alivio económico que muchos esperan con su reembolso de impuestos este año podría desaparecer más rápido de lo previsto. El aumento en los precios de la gasolina, impulsado por tensiones internacionales, amenaza con absorber gran parte de ese dinero adicional, afectando directamente el bolsillo de millones de familias en Estados Unidos. O, al menos, dejándolos en un margen ajustado que ni los beneficia ni los perjudica, una noticia agridulce para muchos hogares.

Desde finales de febrero, cuando comenzaron las operaciones militares en Irán, el precio de la gasolina ha subido de forma notable. El galón pasó de $2.98 a $3.88, un incremento de 90 centavos, según los registros de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). Para una familia promedio, esto ya representa un gasto adicional cercano a los 78 dólares en un solo mes, presionando el presupuesto cotidiano.

A principios de este mes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) reportaba que los reembolsos de impuestos son en promedio $360 dólares más altos que el año pasado.

Estimaciones de firmas como Morgan Stanley y la Tax Foundation proyectan que los incrementos en los reembolsos rondarían entre los $534 y $748 dólares.

Y aquí viene la mala noticia y lo que nos atañe. Un reciente análisis del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Stanford advierte que el gasto extra en gasolina podría alcanzar los $740 dólares por hogar durante el año. Esta cifra prácticamente elimina el beneficio adicional de los reembolsos en muchos casos.

El estudio se basa en la relación histórica entre los precios del petróleo y la gasolina. Utiliza un modelo económico que contempla el fenómeno conocido como “rockets and feathers” (cohetes y plumas). Esto significa que los precios suben rápidamente cuando aumenta el costo del petróleo, pero bajan de forma más lenta cuando este disminuye.

De acuerdo con el análisis, si el precio del crudo sigue la proyección de Goldman Sachs, la gasolina podría alcanzar un pico de $4.36 dólares por galón en mayo. Posteriormente, los precios bajarían gradualmente, pero no lo suficiente como para compensar el incremento inicial en el gasto.

El escenario considera un cierre de aproximadamente tres semanas del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Si el conflicto se prolonga o empeora, los precios podrían subir aún más, elevando el impacto en los consumidores.

El director del Instituto de Stanford, Neale Mahoney, explicó que las estimaciones pueden cambiar según evolucione la situación. Mahoney resaltó que el cálculo asume que el estrecho permanecerá cerrado durante tres semanas. También señaló que los resultados pueden variar dependiendo del consumo de cada hogar.

Como en cualquier estudio, los resultados son variables y dependen de diversos factores propios. Aquellos que manejan largas distancias o dependen más del automóvil verán un golpe mayor en sus finanzas. En contraste, quienes utilizan vehículos eléctricos o conducen menos podrían evitar este aumento en el gasto.

Mientras tanto, los reembolsos de impuestos siguen siendo una fuente importante de alivio financiero. Según datos recientes, el promedio se ubica en $3,676 dólares, un aumento del 11% respecto al año anterior. Muchos contribuyentes planean usar este dinero para pagar deudas, ahorrar o cubrir gastos esenciales.

En conclusión, podríamos decir que los reembolsos llegan en un momento en que ese dinero ya tiene destino: la gasolina con precios aumentados. Y por si esto no fuera suficiente, hay que recordar que cuando el costo de la energía sube, no solo afecta el transporte, también impacta precios en cadena, desde alimentos hasta servicios básicos.

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