5 estados te penalizan si no tienes seguro médico en 2026

En Estados Unidos, no tener seguro médico ya no implica una multa federal, pero eso no significa que estés completamente libre de consecuencias. En 2026, hay cinco estados donde la falta de cobertura puede afectar directamente tu bolsillo, ya que mantienen sanciones activas para quienes deciden no asegurarse.

Desde 2019, el gobierno federal eliminó la penalización nacional. Sin embargo, estados como California, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island y Washington D.C. mantienen lo que se conoce como “pago de responsabilidad compartida”. Esta medida busca incentivar que más personas tengan cobertura médica.

Estas multas suelen cobrarse al momento de presentar la declaración de impuestos estatal. El objetivo es claro: equilibrar el sistema de salud. Si más personas sanas compran seguros, se reducen los costos generales para todos. Por eso, para cumplir con esa intención, quienes deciden no hacerlo pueden enfrentar cargos importantes de parte del gobierno estatal en el que viven.

“Las sanciones pueden ser bastante elevadas”, aseguró Kiersten DeFluri, especialista en Medicare de Daniel A. White & Associates.

En la mayoría de los casos, el monto de la sanción se calcula como una tarifa fija por persona o un porcentaje del ingreso familiar, dependiendo de cuál resulte más alto.

1. En California, por ejemplo, los adultos sin cobertura pueden pagar desde $950 dólares o más, mientras que los menores generan un costo de al menos $475 dólares. Para una familia, la cifra puede superar fácilmente los $2,800 dólares.

2. En Massachusetts, la penalización depende del ingreso y está limitada por el costo de planes básicos disponibles en el mercado estatal.

3. El caso de New Jersey también es significativo, ya que la multa mínima para un adulto puede iniciar en $695 dólares, pero puede aumentar considerablemente según los ingresos.

4. En Rhode Island, se establece un cobro mensual por persona o un porcentaje del ingreso, lo que resulte mayor.

5. Y, en Washington D.C., los cargos pueden alcanzar miles de dólares por familia.

Un punto clave es que estas sanciones no necesariamente representan un ahorro frente a contratar un seguro. De hecho, expertos advierten que pagar la multa y enfrentar gastos médicos puede resultar más caro.

“El costo de una visita médica más la penalización probablemente sea mayor que un seguro básico”, comentó Miklos Ringbauer, fundador de MiklosCPA Inc. en el sur de California.

Los expertos señalan que existen opciones accesibles dentro del mercado de seguros. Planes de nivel bronce o cobertura catastrófica pueden ser una alternativa viable. Incluso, algunos especialistas sugieren destinar un poco más del monto de la multa para obtener una cobertura más completa.

Para evitar estas penalizaciones, hay dos caminos principales:

Obtener un seguro médico que cumpla con los requisitos mínimos, o Calificar para una exención.

Estas excepciones pueden aplicarse en casos de dificultades económicas, ingresos bajos o periodos cortos sin cobertura.

Además, muchos analistas aconsejan que deberías considerar los apoyos disponibles. Varios estados cuentan con mercados locales de seguros que ofrecen subsidios, especialmente tras la reducción de ayudas federales implementadas durante la pandemia. Esto puede ayudar a reducir significativamente el costo de las pólizas.

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