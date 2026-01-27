Algunos estados ofrecen subsidios de ACA para que haya seguro médico asequible

Para millones de familias en Estados Unidos, el costo del seguro médico volvió a convertirse en una preocupación central. Tras el vencimiento de los créditos fiscales federales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), varios estados decidieron intervenir con recursos propios para evitar que las primas se disparen y que más personas queden sin cobertura.

Ante la falta de una decisión del Congreso sobre la continuidad de esos apoyos federales, seis estados reforzaron sus subsidios estatales para el año 2026. Se trata de California, Colorado, Connecticut, Maryland, Massachusetts y Nuevo México.

“Los estados modificaron o ampliaron directamente sus programas para hacer frente a la reducción de los subsidios federales a las primas”, señaló Louise Norris, analista de políticas de salud del sitio Healthinsurance.org. En total, diez estados en el país ofrecen ayudas adicionales que se suman a los apoyos federales del ACA.

California

El estado de California cubrirá parte del aumento en las primas solo para quienes ganan hasta el 150% del nivel federal de pobreza. Esta medida ayudará a mitigar el impacto del fin de los créditos fiscales, aunque solo compensará una parte de los aproximadamente $2,500 millones de dólares que California dejará de recibir en ayuda federal, según Healthinsurance.org.

Nuevo México

Nuevo México adoptó una de las estrategias más amplias. El estado decidió compensar por completo la pérdida de los créditos fiscales federales para todos sus residentes, incluidos los inmigrantes recientes. La medida tuvo un efecto inmediato.

“De hecho, registraron un aumento del 17% en la inscripción para 2026 en comparación con 2025”, indicó Norris.

Mientras tanto, a nivel nacional, la inscripción en planes del ACA ha disminuido de forma considerable en los últimos meses, de acuerdo con datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Colorado

En Colorado, los apoyos se aplican de forma mensual. Los residentes con ingresos de hasta el 400% del nivel federal de pobreza recibirán un subsidio de $80 dólares para su prima. Además, el estado otorgará $29 dólares adicionales por cada familiar incluido en el plan de salud.

Otros estados con refuerzos estatales

Connecticut, Maryland y Massachusetts también ampliaron sus programas estatales de apoyo para amortiguar el aumento de costos. Estos estados cuentan con mercados de seguros propios, lo que les permite calcular y aplicar subsidios adicionales más allá de los federales.

Para ofrecer este tipo de ayudas, los estados deben operar su propio mercado de seguros, fuera de HealthCare.gov. El portal federal no está diseñado para procesar subsidios adicionales, explicó Norris. Actualmente, 20 estados cuentan con intercambios propios, la mayoría en estados gobernados por demócratas.

Los estados que no tienen mercados propios aún pueden ofrecer ayudas, pero deben hacerlo mediante otros mecanismos administrativos.

La inscripción abierta para Obamacare terminó el 15 de enero en la mayoría de los estados. Mientras tanto, el debate en el Congreso sobre el futuro de los créditos fiscales federales sigue sin resolverse. Esta incertidumbre ha provocado aumentos de primas para muchos afiliados.

Desde la Casa Blanca, la administración Trump también analiza alternativas. La semana pasada, el presidente presentó lo que denominó el “Great Healthcare Plan” (Gran Plan de Atención Médica). Según explicó, la propuesta contempla enviar dinero directamente a los ciudadanos.

“El dinero va a ti, y luego tú compras tu propio cuidado de salud. Las grandes aseguradoras pierden y la gente de nuestro país gana”, afirmó Trump al anunciar la iniciativa.

