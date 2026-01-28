La Universidad de Yale ofrecerá matrícula gratuita a quienes ganen menos de $200,000 al año

Acceder a una universidad de élite en Estados Unidos ha sido, durante décadas, un privilegio reservado para pocos. Sin embargo, ese panorama comienza a cambiar. La Universidad de Yale anunció una transformación histórica en su política de ayuda financiera que podría abrir sus aulas a miles de familias de ingresos medios y moderados a partir del próximo ciclo académico.

La prestigiosa institución de la Ivy League informó que ofrecerá matrícula gratuita a estudiantes provenientes de hogares con ingresos anuales inferiores a $200,000 dólares. La medida aplicará para estudiantes estadounidenses y entrará en vigor desde el próximo año académico, marcando un giro importante en su estrategia de accesibilidad.

Yale explicó que las familias con ingresos de hasta $100,000 dólares al año no asumirán ningún costo, incluidos gastos relacionados con la matrícula. Para quienes ganen entre $100,000 y $200,000 dólares, la universidad otorgará apoyos financieros suficientes para igualar o incluso superar el costo total de la matrícula.

“Esta inversión estratégica es fundamental para nuestra misión de educar a estudiantes excepcionales de todos los orígenes”, declaró el rector de Yale, Scott Strobel. “Los beneficios son evidentes, ya que estos talentosos estudiantes enriquecen el campus de Yale y sirven a sus comunidades después de graduarse”.

Actualmente, Yale cuenta con alrededor de 6,800 estudiantes de licenciatura. De ellos, 1,000 ya estudian sin pagar matrícula, mientras que poco más de la mitad recibe algún tipo de ayuda basada en la necesidad económica, según Kari DiFonzo, directora de ayuda financiera de pregrado.

Sin apoyos financieros, el costo anual de estudiar en Yale puede alcanzar los $90,000 dólares, al incluir alojamiento, alimentos y otros gastos básicos.

La universidad ya ofrecía matrícula gratuita a familias con ingresos de hasta $75,000 dólares desde 2020, pero ahora amplía de forma significativa ese beneficio.

El anuncio cobra relevancia al compararse con la realidad económica del país. De acuerdo con datos del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, el ingreso medio anual de los hogares en Estados Unidos fue de $105,800 dólares en 2024. Esto significa que una gran parte de la clase media podría calificar para esta nueva política.

Yale no está sola en este movimiento. Otras universidades de alto prestigio, como Harvard, MIT y la Universidad de Pensilvania, anunciaron el año pasado que ofrecerán matrícula gratuita a familias con ingresos de hasta $200,000 dólares a partir del ciclo académico 2025-2026. A esta lista se suma Emory University, que implementará una política similar desde este otoño.

Este impulso por hacer más accesible la educación superior surge en un contexto donde muchos jóvenes cuestionan el valor real de un título universitario. Según un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el costo promedio de asistir a una universidad de cuatro años fue de $30,000 dólares anuales después de ayudas financieras en 2024.

La presión económica es evidente. Cerca de 43 millones de estadounidenses, es decir, uno de cada seis adultos, mantenían deudas por préstamos estudiantiles federales hasta el año fiscal 2024, según datos de Congress.gov. En este escenario, las decisiones de universidades como Yale podrían redefinir el acceso a la educación superior y reducir el peso financiero para futuras generaciones.

