Personas con deuda estudiantil en mora sí recibirán sus reembolsos de impuestos

Para quienes tienen préstamos estudiantiles federales en mora, la próxima temporada de impuestos no traerá el golpe financiero que muchos temían. El gobierno federal decidió pausar temporalmente los cobros forzosos, lo que permitirá que estos contribuyentes sí reciban sus reembolsos de impuestos, al menos por ahora.

El pasado viernes 16 de enero, el Departamento de Educación de Estados Unidos anunció que retrasará la reactivación de las medidas de cobro involuntario. Entre ellas se incluyen el embargo administrativo de salarios y el Programa de Compensación del Tesoro, que autoriza la retención de reembolsos fiscales para pagar deudas estudiantiles pendientes.

Aunque la agencia no detalló cuánto durará esta pausa, el anuncio representa un alivio importante para millones de prestatarios. El temor principal era que, con el fin de los apoyos de la era de la pandemia, los reembolsos de impuestos fueran retenidos automáticamente durante la temporada fiscal de 2026.

Este cambio ocurre en un momento clave. Se espera que muchos contribuyentes reciban reembolsos considerables, lo que podría estimular el consumo y apoyar la economía. Sin embargo, sin esta decisión, millones de personas en mora habrían perdido ese dinero antes de verlo reflejado en sus cuentas.

Durante la pandemia de COVID-19, el gobierno suspendió tanto los pagos como las acciones de cobro forzoso de préstamos estudiantiles. Con el desmantelamiento progresivo de ese programa, los embargos de salarios y la retención de impuestos estaban programados para volver, afectando a quienes no lograron regularizar su situación.

La pausa anunciada llega después de una fuerte presión de organizaciones defensoras de los prestatarios. En enero, varios grupos enviaron una carta urgente al Departamento de Educación advirtiendo sobre lo que calificaron como “una crisis de incumplimiento sin precedentes”.

Aissa Canchola Bañez, directora de políticas de Protect Borrowers, señaló que el plan anterior habría sido económicamente imprudente y habría puesto en riesgo de endeudamiento aún mayor a casi 9 millones de prestatarios en mora.

“Tras meses de presión y numerosas historias de terror de prestatarios, la administración Trump dice que ha abandonado los planes de quitar directamente de los cheques de pago y los reembolsos de impuestos el dinero ganado con esfuerzo”, declaró Canchola a CBS News.

El Centro Nacional de Derecho del Consumidor también reaccionó positivamente. Abby Shafroth, directora de defensa de la organización, dijo que la medida “lanza un salvavidas a las familias trabajadoras y de clase media”.

“Están cediendo bajo el peso de políticas de préstamos estudiantiles obsoletas que no reflejan el alto costo de vida actual”, acotó Shafroth.

Shafroth subrayó que las protecciones vigentes fueron establecidas hace décadas. Actualmente, solo se protegen $217.50 dólares semanales del embargo de salario, una cifra fijada en 2009. En el caso del Seguro Social, el límite protegido es de $750 dólares mensuales, establecido en 1996.

Según el Departamento de Educación, la pausa permitirá avanzar en reformas incluidas en la Ley de Recortes Fiscales para Familias Trabajadoras, aprobada el año pasado. Estas reformas buscan simplificar los planes de pago y ofrecer una segunda oportunidad para rehabilitar préstamos en mora.

La ley reduce la cantidad de planes de pago disponibles y facilita elegir entre un plan estándar o uno basado en ingresos. También crea un nuevo plan que elimina intereses no cubiertos cuando los pagos se hacen a tiempo. Este programa estará disponible a partir del 1 de julio de 2026.

Aunque los cobros forzosos están en pausa, el Departamento de Educación aclaró que las deudas seguirán reportándose a las agencias de crédito. Por ello, se recomienda a los prestatarios comunicarse con su administrador de préstamos y explorar opciones de pago antes de que las medidas de cobro se reactiven.

