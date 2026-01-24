Bank of America evalúa una tarjeta de crédito con tasa de interés del 10% como quisiera Trump

La idea de limitar el costo del crédito empieza a tomar forma en el sector financiero. Bank of America analiza la posibilidad de lanzar una tarjeta de crédito con una tasa de interés del 10%, una cifra que coincide con la propuesta impulsada recientemente por el presidente Donald Trump para aliviar la carga financiera de millones de consumidores.

Personas familiarizadas con los planes del banco señalan que la institución evalúa si puede diseñar un producto que se ajuste a ese nivel de interés. El movimiento surge en un contexto donde las tasas promedio de las tarjetas de crédito se mantienen elevadas y donde la presión política sobre la industria bancaria va en aumento.

Aunque Bank of America ya ofrece tarjetas con tasas iniciales bajas, estas suelen ser temporales. Un ejemplo es la BankAmericard, que permite un periodo introductorio del 0% de APR durante 18 meses. Al finalizar ese plazo, la tasa se incrementa y puede ubicarse entre 14.5% y 24%, según el historial crediticio del usuario.

Trump propuso a inicios de este mes establecer un tope del 10% a las tasas de interés de las tarjetas por un año. En redes sociales, afirmó que los emisores han “estafado” durante años a los consumidores al cobrar intereses que llegan hasta el 30% a quienes mantienen saldos pendientes. Su mensaje conectó con una realidad que afecta a millones de familias.

Sin embargo, el plan aún carece de detalles clave. La Casa Blanca no ha explicado cómo se aplicaría el límite, si sería obligatorio ni qué consecuencias enfrentarían los bancos que no cumplan. Esta falta de claridad mantiene cautelosos a los ejecutivos del sector financiero.

El debate ocurre en un momento delicado. La deuda por tarjetas de crédito en Estados Unidos alcanzó niveles récord en 2025. Según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, los saldos pendientes sumaban $1.2 billones de dólares al cierre del tercer trimestre, casi un 6% más que el año anterior. En promedio, cada consumidor debe cerca de $7,900 dólares, considerando tarjetas bancarias y de tiendas, de acuerdo con LendingTree.

Expertos bancarios, específicamente, ejecutivos que forman parte de la industria, señalan que un tope tan bajo podría restringir el acceso al crédito, especialmente para personas con perfiles de mayor riesgo. También advierten que la medida podría empujar a algunos usuarios hacia préstamos alternativos con peores condiciones.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, Trump aseguró que buscará trabajar con el Congreso para ofrecer alivio en las tasas de interés. Aun así, analistas consideran que aprobar una ley con un límite del 10% enfrentaría obstáculos políticos y legales.

“Creemos que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, entiende cómo esto podría limitar el crédito con tarjetas y exponer a los bancos a riesgos. Ambos factores podrían perjudicar la economía”, señaló Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, en un informe. “Esperamos que presione de manera discreta para evitar un tope del 10%, aunque un límite más alto es posible“.

Pese a la resistencia del sector, algunas empresas ya se adelantan. La fintech Bilt lanzó recientemente tres tarjetas con una tasa del 10% por un año, enfocadas en usuarios que pagan renta o hipoteca puntualmente. Esto demuestra que el mercado empieza a reaccionar al cambio de discurso.

Para los consumidores, el posible lanzamiento de nuevas tarjetas con intereses más bajos representa una oportunidad. No obstante, sigue siendo fundamental revisar las condiciones, la duración de las promociones y el impacto real en las finanzas personales antes de asumir nuevas deudas. Y, sobre todas las cosas, tener un mejor uso del crédito disponible, porque así estuvieran las tasas de interés en un 10%, la posibilidad de endeudamiento podría ser la misma que hasta ahora.

