Cuáles aerolíneas permiten cambiar tu vuelo gratis por caos en los controles de la TSA

Viajar dentro de Estados Unidos se ha vuelto un reto inesperado para miles de pasajeros. Las largas filas en los filtros de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) están provocando retrasos severos, pérdidas de vuelos y un nivel de incertidumbre que ya obligó a varias aerolíneas a tomar medidas extraordinarias. Ante esa desesperante circunstancia para muchos viajeros, hay compañías que están permitiendo cambios en sus vuelos sin costo.

El cierre parcial del gobierno federal ha ocasionado diferentes afectaciones en los servicios públicos del país, pero la situación en los aeropuertos ha acaparado los titulares, luego de que los agentes de la TSA llevan semanas trabajando sin pago. Como consecuencia, muchos han renunciado, lo que ha reducido el personal disponible en aeropuertos clave. De hecho, el empresario Elon Musk ha propuesto pagar el salario de los empleados.

Las largas filas en los filtros de seguridad son el pan de cada día. Tan solo en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, pasajeros reportaron esperas de hasta cinco horas para pasar a revisión. Esto generó que muchos viajeros perdieran sus vuelos, con testimonios de personas que relatan que incluso perdieron tres vuelos consecutivos debido a las largas filas.

Ante este escenario, varias aerolíneas han decidido flexibilizar sus políticas. Entre ellas destacan Allegiant Air, Delta Air Lines y United Airlines, que han anunciado exenciones temporales en cargos por cambios o cancelaciones.

“Probablemente ya era hora de que empezaran a hacerlo, dado el caos que reina en centros clave como Houston y Atlanta”, declaró Eric Rosen, director de contenido del sitio de viajes The Points Guy, a CBS News. “Parece que las aerolíneas se están dando cuenta de que no se vislumbra una solución a corto plazo”.

Así son las exenciones que puedes recibir en estos días. Ojo, tienen fecha límite, por lo que es esencial aprovecharlas lo más pronto posible.

Allegiant Air

Allegiant Air implementó una política especial llamada “viaja con confianza”. Esta permite a los pasajeros modificar o cancelar sus itinerarios sin pagar cargos adicionales durante el periodo afectado.

Además, la aerolínea ofrece la posibilidad de solicitar reembolsos en vuelos elegibles.

Para realizar cualquier ajuste, los clientes deben comunicarse directamente con el servicio al cliente por teléfono, chat, mensaje de texto o correo electrónico.

La compañía también recomienda llegar con mayor anticipación al aeropuerto y revisar los tiempos estimados de espera en los controles de seguridad a través de sitios oficiales o redes sociales.

Delta Air Lines

Delta Air Lines enfocó su medida en uno de los aeropuertos más transitados del país: el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. En esta terminal, se aconseja a los viajeros llegar con al menos cuatro horas de anticipación.

La aerolínea permite a los pasajeros reprogramar sus vuelos sin cargos adicionales, siempre que viajen antes o hasta el 30 de marzo.

También se eliminan las diferencias de tarifa, siempre que el nuevo boleto sea en la misma clase que el original.

United Airlines

United Airlines lanzó una exención específica para quienes vuelan hacia o desde Houston. Este aeropuerto ha sido uno de los más afectados, con reportes de esperas de hasta seis horas por la falta de personal en la TSA.

Los pasajeros con vuelos programados entre el 23 y 24 de marzo pueden cambiar su itinerario sin pagar cargos ni diferencias de tarifa.

Sin embargo, se deben cumplir ciertas condiciones: el nuevo vuelo debe realizarse antes del 31 de marzo y mantenerse en la misma ruta y categoría de servicio.

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