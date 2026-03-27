Los cambios del Seguro Social en 2026: lo bueno, lo malo y lo peor

Llevamos tres meses del 2026 y el Seguro Social en Estados Unidos es uno de los programas que más cambios ha tenido desde que inició el año. Como si estuviéramos reseñando el western “El Bueno, el Malo y el Feo”, en esta ocasión, te explicamos estos ajustes de manera similar para que tengas más claros los beneficios, las afectaciones y lo que puedes esperar este año.

Los cambios buenos del Seguro Social

Uno de los principales alivios para los beneficiarios es el ajuste anual por costo de vida (COLA). Para 2026, este incremento fue de 2.8%, lo que significa un ligero aumento en los cheques mensuales.

Por ejemplo, si una persona recibía $2,000 dólares al mes en 2025, ahora pasará a recibir aproximadamente $2,056 dólares. Este ajuste busca compensar el impacto de la inflación en los gastos cotidianos.

También hay buenas noticias en materia fiscal. La mayoría de los estados en Estados Unidos no gravan los beneficios del Seguro Social. En 2026, esta cifra subió a 42 estados, tras la incorporación de Virginia Occidental a la lista.

Además, una nueva ley federal introduce una deducción fiscal de $6,000 dólares para personas mayores de 65 años. Este beneficio estará vigente entre 2025 y 2028, y puede ayudar a reducir la carga tributaria, incluso si los ingresos del Seguro Social están sujetos a impuestos federales a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Los cambios malos del Seguro Social

No todo el aumento en los beneficios se traduce en más dinero disponible. Uno de los principales golpes al bolsillo viene del incremento en las primas de Medicare.

El costo estándar de la Parte B subió de $185 dólares en 2025 a $202.90 dólares en 2026, lo que representa un aumento cercano al 10%. Dado que muchas personas tienen este pago descontado directamente de su cheque del Seguro Social, el resultado puede ser una reducción neta en el ingreso mensual.

Otro punto a considerar es el aumento en el límite de ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social. En 2026, este tope sube de $176,100 a $184,500 dólares. Esto afecta principalmente a trabajadores con ingresos altos, quienes ahora verán una mayor parte de su salario gravado. Aunque este cambio no impacta a todos por igual, sí implica una mayor carga fiscal para ciertos sectores.

Los cambios peores del Seguro Social

El tema más preocupante no está en los ajustes inmediatos, sino en el futuro del programa. El Seguro Social enfrenta un déficit proyectado que podría agotarse en la próxima década si no hay acciones por parte del Congreso.

Esto no significa que los beneficios desaparecerán, pero sí podrían sufrir recortes significativos. Las estimaciones apuntan a reducciones de hasta 25% o más en los pagos si no se refuerzan los fondos del sistema.

Lo que no cambia y sigue siendo clave

Más allá de estos ajustes, hay reglas fundamentales que siguen vigentes. La edad en la que decides reclamar tus beneficios continúa siendo determinante. Puedes hacerlo desde los 62 años, pero con pagos más bajos; si esperas hasta los 70 años, recibirás montos más altos, aunque durante menos tiempo.

También es importante que tengas presente que el cálculo de tus beneficios se basa en tu historial laboral. Mientras tengas ingresos altos en al menos 35 años de trabajo, podrías aumentar significativamente tus beneficios. Asimismo, coordinar la estrategia de cobro con tu pareja puede optimizar los ingresos del hogar.

El Seguro Social es esencial para millones de hogares y, por ende, es uno de los temas políticos y sociales más calientes de los Estados Unidos. Por esta misma razón, también es uno de los programas que más cambios suele tener y que se espera siga teniendo ante el futuro incierto de estos beneficios. Más allá de las acciones legislativas, debes tener claro cómo funciona para que estos ajustes no te afecten tanto.

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