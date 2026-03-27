¿Cuánto dinero deberías tener en tu cuenta bancaria corriente en EE.UU.?

Tener dinero en tu cuenta corriente es necesario: te permite hacer tus pagos, dispersar los fondos para tus necesidades, retirar efectivo y tener un mayor control de tus finanzas. No obstante, poner todo tu ingreso en esas cuentas tampoco es lo más recomendable. Y aquí viene la pregunta clave: ¿cuánto dinero es suficiente tener en tu cuenta bancaria sin perder oportunidades? Vamos a resolver esta duda con base en una recopilación y apropiación de lo que han mencionado algunos expertos financieros.

Primero, dejemos claro un punto importante: dejar mucho dinero “parado” en tu cuenta corriente puede hacerte perder oportunidades de crecimiento. Por otro lado, tener poco saldo puede ponerte en aprietos para cubrir gastos básicos como gasolina, renta o supermercado. Como en muchos aspectos de la vida, el equilibrio es más importante de lo que parece.

Si buscas un punto de partida claro, te recomendamos una guía bastante útil, según lo que mencionan algunos especialistas en finanzas personales: mantén entre uno y dos meses de tus gastos en tu cuenta corriente, más un colchón adicional del 30%.

Por ejemplo, si tus gastos mensuales rondan los $6,000 dólares, lo ideal sería tener al menos $7,800 dólares disponibles. Esto te da margen para cubrir pagos sin estrés y enfrentar imprevistos pequeños sin recurrir a tarjetas de crédito o préstamos.

Pero ojo, como muchas de las recomendaciones financieras, no es una regla escrita en piedra, depende mucho de tu estilo de vida, tus ingresos y qué tan estables son. No es lo mismo tener un salario fijo cada quincena que trabajar por cuenta propia con ingresos variables. Ajustar esta cifra a tu realidad es fundamental para que realmente funcione.

Tener ese dinero disponible te permite moverte con tranquilidad entre pagos, especialmente cuando las fechas no coinciden perfectamente con tus ingresos. También te ayuda a evitar cargos por sobregiro y comisiones bancarias, ya que muchos bancos exigen un saldo mínimo para no cobrar mantenimiento.

Además, hay un beneficio que pocas veces se menciona: la tranquilidad mental. Saber que tienes cubiertos tus gastos inmediatos te permite tomar mejores decisiones financieras. Incluso puedes invertir con más confianza, sin el miedo de tener que vender activos en mal momento si surge una emergencia.

Ahora bien, es importante no confundir este dinero con tu fondo de emergencia. Te recomendamos mantener ese ahorro por separado, idealmente en una cuenta de alto rendimiento. La referencia más común es guardar entre seis y doce meses de gastos para situaciones inesperadas, como perder el empleo o enfrentar gastos médicos importantes.

También hay casos donde tiene sentido mantener más dinero disponible. Por ejemplo, si trabajas por tu cuenta, si tus ingresos son variables o si sabes que se acerca un gasto fuerte. En esos escenarios, tener liquidez extra puede darte mayor seguridad.

Sin embargo, incluso en esas situaciones, no siempre conviene dejar todo en la cuenta corriente. La mayoría no genera intereses, lo que significa que tu dinero pierde valor con el tiempo. Por eso, puedes considerar mover el excedente a cuentas de ahorro con alto rendimiento o a certificados de depósito, aunque estos últimos requieren mantener el dinero inmovilizado por cierto periodo.

En conclusión: no se trata de seguir una cifra exacta, sino de encontrar un balance que funcione para ti. La idea es tener suficiente dinero disponible para vivir tranquilo hoy, sin dejar de aprovechar oportunidades de crecimiento para el futuro. Esperamos que esta guía te ayude a determinar la cantidad perfecta para mantener en tu cuenta.

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