Netflix sube el precio de sus suscripciones por segunda vez en dos años

Lejos quedó la época de ver series y películas en streaming de manera barata. Netflix, una de las plataformas líderes en el sector, volvió a ajustar sus tarifas, la segunda subida en solo dos años.

Netflix anunció este viernes un nuevo aumento en sus planes de suscripción, ajuste que ya está en vigor para nuevos usuarios, mientras que los miembros actuales recibirán notificaciones en las próximas semanas.

Con este cambio, el plan estándar con anuncios sube de $7.99 a $8.99 dólares mensuales. Por su parte, el plan estándar sin anuncios pasa de $17.99 a $19.99 dólares al mes.

El paquete premium también aumenta, de $24.99 a $26.99 dólares mensuales, acercándose cada vez más a la barrera de los $30 dólares.

El costo por agregar miembros adicionales también se incrementa. En el plan estándar, añadir un usuario extra ahora cuesta $7.99 dólares con anuncios o $9.99 dólares sin anuncios. En el caso del plan premium, se pueden sumar hasta dos personas bajo el mismo esquema de precios, lo que eleva el gasto total para familias o cuentas compartidas.

Netflix ya había aplicado un incremento similar en enero de 2025, cuando apostaba por expandirse hacia contenidos en vivo. Antes de eso, otro ajuste importante ocurrió en octubre de 2023.

Detrás de esta decisión también hay cifras sólidas. De acuerdo con datos de S&P Capital IQ, los ingresos de la compañía crecieron cerca de 16% entre 2024 y 2025. Además, sus acciones registraron un alza de 1.13% antes de la apertura del mercado el viernes, reflejando confianza de los inversionistas.

Desde el inicio de 2026, Netflix comenzó a transmitir partidos de las Grandes Ligas de Béisbol y ha integrado contenido en formato video de podcasts populares, como los de Barstool Sports y programas de iHeartMedia. Esta expansión busca atraer nuevos suscriptores y justificar el aumento de precios.

Otras plataformas también suben precios

El incremento de Netflix no es un hecho aislado en la industria; lo que antes era una alternativa económica frente a la televisión por cable ahora implica un gasto acumulado mayor, especialmente si se combinan varias plataformas.

Disney+ ha elevado sus tarifas en los últimos años, con su plan sin anuncios alcanzando los $18.99 dólares mensuales.

Amazon Prime Video, por su parte, ahora cobra un costo adicional para eliminar publicidad, que subirá a $4.99 dólares al mes en abril.

Apple TV+ también incrementó su precio a $12.99 dólares mensuales.

HBO Max ajustó sus planes hasta los $22.99 dólares en su versión premium.

La competencia ya no solo se centra en el catálogo, sino en la capacidad de cada plataforma para sostener su modelo de negocio. El resultado es un mercado más caro y fragmentado para los consumidores.

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