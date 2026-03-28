Costco cerrará todas sus tiendas en EE.UU. por un día: esta es la razón

Si planeabas hacer tus compras de última hora en Costco los próximos días, tendrás que organizarte con antelación, especialmente porque al inicio de abril, la compañía cerrará todos sus almacenes durante 24 horas. ¿Qué día? ¿Por qué? Conoce todos los detalles para que anticipes tus compras.

Costco anunció que todas sus sucursales en Estados Unidos estarán cerradas el domingo 5 de abril de 2026, ya que la compañía celebra la Pascua, una de las festividades incluidas en su calendario anual. Esto significa que cualquier compra de última hora para alimentos, dulces o artículos para la celebración tendrá que adelantarse al sábado o días anteriores.

Como te darás cuenta, el cierre de las tiendas Costco no es por una circunstancia extraordinaria o algo que afecte directamente a sus clientes; es un descanso programado. Todas las tiendas reabrirán con su horario habitual el lunes 6 de abril, permitiendo a los miembros continuar con sus compras sin mayores inconvenientes. Aun así, la recomendación es planificar con anticipación para evitar contratiempos durante el fin de semana de Pascua.

Además de Pascua, la compañía cierra sus almacenes en fechas señaladas para que los empleados disfruten de un día libre mientras los clientes pueden organizar sus compras con anticipación.

En 2026, los cierres de Costco se programan en las siguientes fechas:

Día de Año Nuevo: jueves 1 de enero, 2026; y viernes 1 de enero, 2027.

Pascua: domingo 5 de abril .

. Memorial Day: lunes 25 de mayo.

Día de la Independencia: sábado 4 de julio (observado oficialmente para el viernes 3 de julio).

Labor Day: lunes 7 de septiembre.

Día de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

Costco es una de las cadenas minoristas y mayoristas que han mantenido una política de permanecer cerrado en los días feriados oficiales para beneficio de sus trabajadores; sin embargo, otras empresas se han sumado con el tiempo. El año pasado, otras tiendas como Target, Sam’s Club, Aldi y Publix también cerraron durante la Pascua. Por otro lado, minoristas como Walmart, Kroger y Trader Joe’s suelen mantener sus operaciones regulares, incluso durante el domingo de Pascua.

Actualmente, Costco opera 634 almacenes en Estados Unidos y Puerto Rico, por lo que la medida afecta a miles de clientes y miembros en todo el país. La compañía describe este tipo de cierres como parte de un “apagón minorista” planificado para días festivos clave, lo que permite que tanto empleados como compradores se adapten a un calendario conocido.

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