Así es la tarifa oculta que los pacientes deben pagar por simplemente ver a su médico

De acuerdo con un informe de US PIRG, se conoció que más personas que acuden a consultorio médico de hospitales están recibiendo una tarifa adicional sorpresa que en muchas ocasiones no tiene relación con el tratamiento o consulta que requieren.

Según las investigaciones, más pacientes están teniendo “tarifas de instalación” que pueden tener costos de hasta $25 dólares y que generalmente se ven reflejadas en las facturas médicas después de los exámenes de consulta anual.

Al respecto, Patricia Kelmar, directora sénior de campañas de atención médica en US PIRG y una de las autoras del informe, destacó que “no queremos pagar gastos hospitalarios por servicios por los que nunca fuimos al hospital. Esto aumenta los precios y provoca que la gente dude en recibir sus tratamientos y chequeos regulares. Se les están cobrando costos generales que no tienen ninguna relación con la atención que recibieron”, dijo.

Según el análisis, las “tarifas de instalación” son cobradas por los hospitales con el propósito de compensar los elevados costos y precios de gastos generales como, por ejemplo; atención médica nocturna, equipos especializados, entre otros. Sin embargo, incurrir en estos cobros puede afectar a los pacientes, ya que incrementan sus costos médicos y en ocasiones evaden el uso de la atención médica.

Kelmer explicó que, “un paciente se hace un examen físico anual o un control de seguimiento, y como el médico al que ha acudido durante años ahora es propiedad de un hospital que se ha hecho cargo de la facturación, puede cobrar tarifas de instalaciones. La gente no lo sabe antes de ir, o ve un cartel en el consultorio médico después de haber faltado al trabajo o haber contratado a una niñera, que dice: ‘Este lugar podría cobrar una tarifa por las instalaciones’, sin especificar el monto. Avisar el mismo día no sirve de nada. En ese momento, es demasiado tarde”, destacó.

El estudio de US PIRG también indicó que aproximadamente el 50% de los consultorios comunitarios son propiedad de hospitales, por lo que estas tarifas suelen ser inevitables para muchos pacientes que usan este servicio.

En este sentido, Kelmer expresó “están socavando todo el sistema. Tenemos que eliminar las tasas de las instalaciones y animar a más estados a recopilar datos y exigir a más hospitales que informen sobre las tasas que cobran los proveedores. Necesitamos cierto nivel de información. La gente necesita estar informada”, dijo.

