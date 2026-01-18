Solicitudes de quiebra en EE.UU. aumentó un 12% en 2025, según un nuevo análisis

Un análisis realizado y publicado recientemente por Epiq AACER indicó que el total de las solicitudes de quiebra de consumidores en Estados Unidos aumentó un 12% entre el 2024 y 2025, en medio de altos precios y una economía desigual que ha provocado a los hogares disminuir sus presupuestos.

El informe detalló que las solicitudes aumentaron de los 478,752 en 2024 a los 533,949 en 2025 y los datos resaltan que estas solicitudes de quiebra se realizaron bajo los Capítulos 7, 11 y 13.

Esto quiere decir que, las solicitudes de bancarrota abarcan tanto para los individuos comunes (Capítulos 7 y 13) como para empresas y comerciantes (Capítulos 11), y según los expertos las mismas se deben a la elevada inflación tanto para consumidores como también a altos costes de financiación para las compañías y comercios.

Aunque, las solicitudes de quiebras aumentaron en el último año, de acuerdo con el abogado senior del Centro Nacional de Derecho del Consumidor, John Rao “los estadounidenses generalmente posponen la presentación de una quiebra tanto como pueden, lo que significa que las condiciones que los llevaron a declararse en quiebra pueden no estar necesariamente vinculadas a problemas económicos actuales”, dijo.

Sin embargo, no descartó que los aumentos de las deudas en tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, seguros médicos, vivienda o vehículos presionan a muchos estadounidenses a declararse en quiebra. “Llega un punto en que las facturas crecientes, los saldos cada vez mayores de las tarjetas de crédito, todas esas cosas simplemente agobian a la gente”, comentó Rao.

Otro estudio realizado por LendingTree el año pasado destacó que 1 de cada 10 estadounidenses en algún momento de su vida se declara en bancarrota, pero lamentablemente tomar esta ruta para salir de algunas deudas puede provocar que muchas personas dañen su calificación crediticia, obstaculizando la posibilidad de comprar u obtener algún préstamo en el futuro.

