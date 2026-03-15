Estudio revela cambio en percepción del sueño americano: de progreso a estabilidad

Durante años, para los estadounidenses, alcanzar el tan anhelado “sueño americano” era representación no solo de posición social, sino de realización personal; hoy día, debido al alto costo de vida, esa meta se ha transformado en una simple palabra: “estabilidad”. Los jóvenes millennials y generación Z resumen esto en cuatro cosas básicas: trabajo y vivienda estable, salud y educación.

De acuerdo con una investigación desarrollada por Savannah College of Art and Design, las generaciones actuales sienten que lograr esa estabilidad se ha vuelto cada vez más difícil al compararse con generaciones anteriores, por lo que el sueño americano para ellos se ha vuelto “obsoleto y lejano”.

A las generaciones actuales solo les preocupa una cosa, llegar a fin de mes. Con los altos precios de alimentos, bienes, servicios, alquileres, seguros médicos y más, no tener grandes deudas y lograr un poco de ahorros es la meta; es decir, que la seguridad financiera se ha vuelto uno de los aspectos más importantes para los jóvenes de hoy.

¿Cuánto se necesita para alcanzar el “sueño americano”?

En un análisis publicado a finales del año pasado por Investopedia, se conoció que financiar el sueño americano puede llegar a costar hasta $5 millones de dólares; esto abarcaría ocho aspectos claves: Vivienda propia, criar una familia, celebrar una boda, tener atención sanitaria de calidad, poseer un coche nuevo, cuidado de mascotas, salir de vacaciones cada año y jubilarse con comodidad.

En este sentido, surge la pregunta: ¿será que los jóvenes están teniendo expectativas más altas o es que la vida en Estados Unidos se ha vuelto menos asequible? Para Michael Strain, miembro senior del American Enterprise Institute, no todas las metas son iguales y no todos definen este sueño de la misma manera.

“No estoy seguro de que debamos equiparar el sueño americano con el estilo de vida que disfruta el 10% superior de quienes perciben ingresos más elevados”, comentó Strain.

Por su parte, la Dra. Elizabeth Suhay, autora del libro de 2025 “Debatiendo el sueño americano”, señala que “el concepto de comodidad cambia con el paso del tiempo. En nuestra época, significaba tener un coche, buena atención médica, poder enviar a los hijos a la universidad, poder costear el cuidado infantil y, para los padres que trabajan tanto, poder ahorrar para su jubilación. En cierto modo, no es mucho pedir. Pero dado lo caro que se ha vuelto todo, resulta prácticamente inalcanzable”, comentó.

Sigue leyendo: