¿Cuánto se necesita ganar para estar cómodo en 2026?

A medida que el Costo de Vida aumenta, la libertad financiera se convierte en una de las principales metas del promedio de los hogares estadounidenses, que en los últimos años se ha visto afectado por la elevada inflación y los salarios estancados.

Es por esa razón, que muchas veces surge la pregunta ¿Cuánto se necesita para vivir cómodamente, sin preocupaciones y sin contar los centavos para llegar a fin de mes?

Si bien, muchos estados este año anunciaron ajustes a los salarios base, hay muchas discrepancias sobre este tema y esto dependerá de varios factores, especialmente en el lugar en donde se habite. Sin embargo, se estima que para este año un salario entre los $80,000 y $90,000 dólares podrían generar cierta estabilidad.

Aunque la inflación descendió desde su máximo histórico en 2022, ubicándose actualmente en 2.7%, aun muchos alimentos, bienes y servicios básicos escapan de las posibilidades del estadounidense medio.

Al respecto, el consultor de California Hard Money Lender, Jimmy Fuentes comentó que, para este año, el salario base “adecuado”, efectivamente dependerá de muchas cosas como, por ejemplo; el tamaño del hogar, el estilo de vida que se desea y donde se vive, además de objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo incluyendo los ahorros de jubilación.

Fuentes también mencionó que la inflación y las tasas de interés juegan un papel importante en esa estabilidad económica del hogar. “La familia estadounidense promedio que gane un salario mínimo de $80,000 a $90,000 cada año, podría tener un nivel de vida razonable, ya que la tasa de inflación ronda el 3% al 4%”, dijo.

Por su parte, Jeffrey Hensel, corredor asociado de North Coast Financial, señala que el rango salarial se ajusta a muchos objetivos y en este caso aconseja administrarse mejor. “Los clientes se quejan de que es imposible no caer en deudas con intereses elevados cuando se crea un colchón de un mes de gastos básicos. Creo que la única solución es gestionar los flujos de efectivo sistemáticamente y elaborar estrategias estrictas de pago de la deuda para mantener la comodidad financiera mientras los precios suban”, destacó.

