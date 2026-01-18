La Inteligencia Artificial impulsa el aumento de los salarios en un 21%, aseguran expertos

Un nuevo estudio desarrollado por la Universidad de Stanford destacó que actualmente la integración de la Inteligencia Artificial en el campo laboral puede llegar a reducir la desigualdad salarial.

Según detalles del análisis revela que, este sistema no solo reduce sustancialmente la desigualdad salarial, sino que además ayuda aumentar hasta un 21% los salarios promedio. “La inteligencia artificial está cambiando qué tareas realizan los trabajadores y cómo las realizan”, destaca Hugo Reichardt, profesor afiliado a la Barcelona School of Economics quien realizó el trabajo en conjunto con Lukas Althoff.

Los investigadores expresaron en su informe que para comprender y predecir cómo la IA tiene consecuencias en el mercado laboral, es importante primeramente determinar el cambio técnico de la productividad de los trabajadores en sus áreas y tareas asignadas.

Los trabajadores, según Reichardt y Althoff se están adaptando y adquiriendo nuevas habilidades que generan salarios más altos y equilibrio salarial en general. “La simplificación generada por el uso de IA aumenta la productividad relativa de los trabajadores menos calificados en tareas y ocupaciones que antes eran territorio de los trabajadores más calificados. Esta reducción de las barreras basadas en las habilidades es la fuerza clave que reduce la desigualdad”, dijeron.

Por otra parte, los investigadores no solo destacaron la reducción en la desigualdad salarial sino también en el bienestar de los trabajadores, señalando que la IA genera mejoras considerables en esta área. “Estimamos que las mejoras en el bienestar equivalen a ganancias salariales permanentes de entre el 26% y el 34% para la mayoría de los trabajadores”, expresaron.

Finalmente, mencionaron que el hallazgo clave de su investigación es que el impacto de la IA, junto con las respuestas de los trabajadores a ella, altera significativamente el panorama ocupacional. “La IA genera una gran reasignación del empleo entre ocupaciones”.

Sigue leyendo: