Mudarse a estos estados podría incrementar tu salario

Elegir la ciudad adecuada para vivir puede llevar a grandes ventajas, como mejor calidad de vida, más tranquilidad e incluso dinero extra en los bolsillos, ya que en algunos estados este 2026 no se cobrará impuesto sobre la renta personal lo que generará alivio a ciertos contribuyentes.

Entre los estados que dejarán de cobrar impuestos a sus ciudadanos se encuentran: Alaska, Florida, Nevada, Nueva Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.

Este cambio significará que más residentes dejarán de darle una parte de sus salarios al gobierno estatal; por lo que, hacer estos cambios podría representar grandes ahorros al presupuesto del hogar.

De acuerdo con un análisis de Yahoo Finance, si un hogar en California con un ingreso medio de $91,905 dólares se mudasen a uno de estos estados sin impuesto sobre la renta ahorraría aproximadamente $2,843 al año, estos cálculos son tan solo un estimado sin tomar en cuenta otros gastos.

Por su parte, la firma de planificación financiera PlanCorp indicó que, por ejemplo; mudarse a Austin, Texas, representa pagar cero impuestos estatales sobre los ingresos, por lo que un ingeniero que tenga un salario de $200,000 dólares podrían ahorrar al año hasta $17,000 dólares, si se compara con lo que tendría que declarar si estuviera en California.

Pero, California no es el único estado que cobra impuestos que van desde el 1% y el 13.3%, Nueva York tiene una tasa del 10.9%, y la de Nueva Jersey alcanza el 10.75%.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que, aunque los ahorros por impuestos fiscales son realmente sustanciales, también hay que tener en consideración otros costos como impuestos a la propiedad, seguros que podrían restar sobre el presupuesto anual de un hogar.

