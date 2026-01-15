Impuestos en EE.UU.: errores que cometen muchos latinos

Los impuestos en Estados Unidos suelen generar confusión, especialmente entre la comunidad latina, donde circula mucha información incompleta o errónea. Cada año, miles de personas cometen fallas que pueden traducirse en multas, retrasos en reembolsos o incluso problemas legales. Conocer los errores más comunes es clave para evitarlos y cumplir correctamente con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Errores que cometen muchos latinos al declarar impuestos

Existen algunos errores que los latinos cometen que declaran impuestos en Estados Unidos. A continuación, te explicamos cuáles son los más comunes:

1. No declarar todos los ingresos

Uno de los errores más frecuentes es pensar que solo se deben declarar los ingresos “formales”. En Estados Unidos, el IRS exige reportar todos los ingresos, sin importar si provienen de trabajos temporales, pagos en efectivo, aplicaciones de reparto, propinas o trabajos independientes. Incluso ingresos obtenidos fuera del país pueden ser sujetos a declaración si se es residente fiscal.

Omitir ingresos puede activar alertas automáticas en el sistema del IRS, especialmente cuando existen formularios como el W-2 o el 1099 reportados por empleadores o plataformas digitales.

2. Creer que no es necesario declarar sin estatus migratorio

Existe la falsa creencia de que solo quienes tienen estatus legal deben declarar impuestos. En realidad, la obligación fiscal es independiente del estatus migratorio. Muchas personas pueden declarar usando un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) en lugar de un Número de Seguro Social, en caso de que no resulten elegibles para tener uno.

No declarar por miedo puede generar problemas mayores. Hacerlo puede beneficiarte, ya que el historial de cumplimiento fiscal puede ser relevante en futuros procesos migratorios.

3. Elegir el estado civil incorrecto

Seleccionar mal el estado civil al declarar es un error común. Casados, solteros, jefes de familia o casados declarando por separado tienen reglas distintas y efectos directos sobre los impuestos a pagar o el reembolso.

Por ejemplo, declarar como “jefe de familia” sin cumplir los requisitos puede resultar en sanciones. Es importante revisar cuidadosamente cuál opción aplica según la situación familiar real al cierre del año fiscal.

4. No aprovechar créditos y deducciones disponibles

Muchos latinos pagan más impuestos de los necesarios por desconocer créditos fiscales clave. Entre los más ignorados están el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) y deducciones por gastos educativos o de cuidado infantil.

No reclamar estos beneficios legales significa perder miles de dólares en posibles reembolsos, especialmente para familias de ingresos bajos o medios.

5. Usar preparadores de impuestos no certificados

Confiar en personas sin preparación profesional es otro error recurrente. Algunos “preparadores” prometen reembolsos altos sin explicar cómo los obtienen, lo que puede derivar en declaraciones incorrectas o fraudulentas.

El responsable final ante el IRS siempre eres tú como contribuyente, incluso si otra persona preparó tu declaración. Verificar que el preparador tenga un PTIN (Número de Identificación Tributaria del Preparador) válido y experiencia comprobable es fundamental.

6. Ignorar cartas o avisos del IRS

Recibir una carta del IRS genera ansiedad, pero ignorarla empeora el problema. Muchas notificaciones solo solicitan aclaraciones, documentos adicionales o correcciones simples.

No responder a tiempo puede derivar en multas automáticas, intereses acumulados o acciones de cobro más severas.

7. Declarar fuera de plazo sin solicitar prórroga

Presentar la declaración después de la fecha límite sin pedir una extensión puede acarrear penalidades, incluso si no se deben impuestos. La prórroga no elimina la obligación de pago, pero sí evita multas por presentación tardía.

Solicitarla es un trámite sencillo que muchos desconocen o pasan por alto.

8. Confundir impuestos federales con estatales

Algunos contribuyentes creen que con declarar impuestos federales es suficiente. Sin embargo, muchos estados también exigen declaraciones estatales, con reglas y fechas distintas.

Olvidar este paso puede generar deudas inesperadas a nivel estatal, incluso si todo está en orden con el IRS.

9. Falta de educación financiera básica

Detrás de muchos errores está la falta de información clara y confiable. No entender conceptos como retenciones, dependientes, deducciones o reembolsos lleva a decisiones equivocadas año tras año.

Buscar orientación en fuentes oficiales o con profesionales certificados puede marcar una gran diferencia.

Entender cómo funciona el sistema tributario en Estados Unidos no solo evita problemas legales, sino que también permite proteger el dinero ganado con esfuerzo. Corregir estos errores comunes es un primer paso hacia una relación más segura y responsable con los impuestos.

